https://uz.sputniknews.ru/20250209/uzbekskie-paratxekvondisty-zavoevali-9-medaley-na-mejdunarodnom-turnire-47905886.html
Узбекские паратхэквондисты завоевали 9 медалей на международном турнире
Узбекские паратхэквондисты завоевали 9 медалей на международном турнире
Sputnik Узбекистан
В Анталье 5-9 февраля прошел открытый чемпионат Турции по паратхэквондо. 09.02.2025, Sputnik Узбекистан
2025-02-09T19:10+0500
2025-02-09T19:10+0500
2025-02-09T19:10+0500
спорт
узбекистан
турция
анталья
соревнования
параатлеты
тхэквондо
медали
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/09/47905399_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd8aad09a4f52ffb86a25900c13b8c5e.jpg
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Узбекские паратхэквондисты завоевали 9 медалей на международном турнире “Turkish Open” в Анталье, сообщает министерство спорта РУз.В соревнованиях участвовали 180 спортсменов-паратхэквондистов из 27 стран.ПобедителиЗолото:Серебро:Бронза:На соревнованиях заработаны рейтинговые очки для летних Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
узбекистан
анталья
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/09/47905399_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_98e0b0855e6ceb6fe60123df3981a4a2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, узбекистан, турция, анталья, соревнования, параатлеты, тхэквондо, медали
спорт, узбекистан, турция, анталья, соревнования, параатлеты, тхэквондо, медали
Узбекские паратхэквондисты завоевали 9 медалей на международном турнире
В Анталье 5-9 февраля прошел открытый чемпионат Турции по паратхэквондо.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik.
Узбекские паратхэквондисты завоевали 9 медалей на международном турнире “Turkish Open” в Анталье, сообщает
министерство спорта РУз.
В соревнованиях участвовали 180 спортсменов-паратхэквондистов из 27 стран.
"В этих соревнованиях приняли участие 12 членов нашей национальной сборной, и в итоге 9 из них оказались в числе победителей", — говорится в сообщении.
Кудрат Мухаммедиев (-80 кг);
Кудратжон Хайдаров (-63 кг);
Жавохир Аликулов (-80 кг);
Асадбек Тоштемиров (+80 кг);
Карима Меликузиева (-57 кг);
Мухаммадсодык Усмонов (-63 кг);
Кудратулла Суннатов (-70 кг).
На соревнованиях заработаны рейтинговые очки для летних Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.