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Актриса Мария Глазкова: Мечтаю привезти в Ташкент спектакль
Актриса Мария Глазкова: Мечтаю привезти в Ташкент спектакль
Sputnik Узбекистан
Популярная российская актриса театра и кино приехала в Узбекистан с определенными творческими планами, о которых рассказала в интервью Sputnik
2025-02-11T17:59+0500
2025-02-11T17:59+0500
2025-02-11T17:59+0500
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Мария Глазкова родилась в Ташкенте в 1974 году, когда ей было 11 лет семья переехала в Москву, где и начался ее актерский путь. Сегодня Мария не только востребованная актриса театра и кино, но также продюсер и режиссер. Одну из своих работ, где она не только сыграла роль, но и выступила в качестве продюсера — спектакль "Гамлет. Конфронтация" актриса мечтает представить ташкентскому зрителю. Постановка является лауреатом многих международных театральных фестивалей.Между тем в скором будущем актриса представит постановку на сцене одного из столичных театров. Что это будет за работа, чем Мария Глазкова готова делиться с узбекистанскими коллегами, и удалось ли сохранить дружбу с ташкентскими одноклассниками, – актриса рассказала в интервью корреспонденту Sputnik.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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sputnik интервью актриса россия
sputnik интервью актриса россия
Актриса Мария Глазкова: Мечтаю привезти в Ташкент спектакль
Эксклюзив
Популярная российская актриса театра и кино приехала в Узбекистан с определенными творческими планами, о которых рассказала в интервью Sputnik.
Мария Глазкова родилась в Ташкенте в 1974 году, когда ей было 11 лет семья переехала в Москву, где и начался ее актерский путь. Сегодня Мария не только востребованная актриса театра и кино, но также продюсер и режиссер. Одну из своих работ, где она не только сыграла роль, но и выступила в качестве продюсера — спектакль "Гамлет. Конфронтация" актриса мечтает представить ташкентскому зрителю. Постановка является лауреатом многих международных театральных фестивалей.
"Мы говорили с ташкентскими театрами, пока достаточно непростая ситуация, опять же, это логистика, финансирование. Это все не так просто. Но я не оставляю свою мечту, что мой любимый узбекский зритель когда-нибудь увидит этот спектакль", — делится Мария Глазкова.
Между тем в скором будущем актриса представит постановку на сцене одного из столичных театров. Что это будет за работа, чем Мария Глазкова готова делиться с узбекистанскими коллегами, и удалось ли сохранить дружбу с ташкентскими одноклассниками, – актриса рассказала в интервью корреспонденту Sputnik.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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