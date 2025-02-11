https://uz.sputniknews.ru/20250211/aktrisa-mariya-glazkova-intervyu-sputnik-uzbekistan-47927954.html

Актриса Мария Глазкова: Мечтаю привезти в Ташкент спектакль

Актриса Мария Глазкова: Мечтаю привезти в Ташкент спектакль

Sputnik Узбекистан

Популярная российская актриса театра и кино приехала в Узбекистан с определенными творческими планами, о которых рассказала в интервью Sputnik

2025-02-11T17:59+0500

2025-02-11T17:59+0500

2025-02-11T17:59+0500

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эксклюзив

россия

актриса

ташкент

sputnik

интервью

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Мария Глазкова родилась в Ташкенте в 1974 году, когда ей было 11 лет семья переехала в Москву, где и начался ее актерский путь. Сегодня Мария не только востребованная актриса театра и кино, но также продюсер и режиссер. Одну из своих работ, где она не только сыграла роль, но и выступила в качестве продюсера — спектакль "Гамлет. Конфронтация" актриса мечтает представить ташкентскому зрителю. Постановка является лауреатом многих международных театральных фестивалей.Между тем в скором будущем актриса представит постановку на сцене одного из столичных театров. Что это будет за работа, чем Мария Глазкова готова делиться с узбекистанскими коллегами, и удалось ли сохранить дружбу с ташкентскими одноклассниками, – актриса рассказала в интервью корреспонденту Sputnik.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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