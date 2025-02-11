https://uz.sputniknews.ru/20250211/mejdunarodnyy-konkurs-zelenaya-evraziya-priem-zayavok-47927551.html
Международный конкурс "Зеленая Евразия" открыл прием заявок
Международный конкурс "Зеленая Евразия" открыл прием заявок
Sputnik Узбекистан
Участники смогут представить свои проекты в различных номинациях: "климатически нейтральные транспортные системы", "устойчивая энергетика", "низкоуглеродная промышленность и материалы", "климатический мониторинг и управление климатически активными веществами"
2025-02-11T14:29+0500
2025-02-11T14:29+0500
2025-02-11T14:29+0500
евразия
конкурс
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" объявили о начале приема заявок на участие в III Международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия". Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.Конкурс призван выявить и поддержать инновационные решения в области устойчивого развития и защиты окружающей среды, а также содействовать сотрудничеству между крупными компаниями и организациями, заинтересованными в реализации экологически чистых технологий."Зеленая Евразия" предоставляет уникальную платформу для обмена опытом и идеями, включая возможности для партнерства, способствующего улучшению экологической ситуации в регионе.Подать заявки до 9 марта 2025 года через сайт конкурса могут коммерческие компании, госучреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, а также граждане государств Евразийского экономического союза и третьих стран.После экспертной оценки, будут подведены итоги конкурса. Награждение победителей пройдет в рамках Евразийского экономического форума в мае этого года.
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
конкурс евразия прием заявки
конкурс евразия прием заявки
Международный конкурс "Зеленая Евразия" открыл прием заявок
Участники смогут представить свои проекты в различных номинациях: "климатически нейтральные транспортные системы", "устойчивая энергетика", "низкоуглеродная промышленность и материалы", "климатический мониторинг и управление климатически активными веществами".
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" объявили о начале приема заявок на участие в III Международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия". Об этом сообщила
пресс-служба ЕЭК.
Конкурс призван выявить и поддержать инновационные решения в области устойчивого развития и защиты окружающей среды, а также содействовать сотрудничеству между крупными компаниями и организациями, заинтересованными в реализации экологически чистых технологий.
"Зеленая Евразия" предоставляет уникальную платформу для обмена опытом и идеями, включая возможности для партнерства, способствующего улучшению экологической ситуации в регионе.
"Участники смогут представить свои проекты в различных номинациях, таких как "климатически нейтральные транспортные системы", "устойчивая энергетика", "низкоуглеродная промышленность и материалы", "климатический мониторинг и управление климатически активными веществами" и других", — говорится в сообщении.
Подать заявки до 9 марта 2025 года через сайт конкурса могут коммерческие компании, госучреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, а также граждане государств Евразийского экономического союза и третьих стран.
После экспертной оценки, будут подведены итоги конкурса. Награждение победителей пройдет в рамках Евразийского экономического форума в мае этого года.