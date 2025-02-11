https://uz.sputniknews.ru/20250211/russkoe-orujie-su-57--zvezda-aviasalona-aero-india-2025-47919130.html

Русское оружие: Су-57 — звезда авиасалона Aero India 2025

Русское оружие: Су-57 — звезда авиасалона Aero India 2025

Sputnik Узбекистан

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации успешно решает широкий спектр боевых задач.

2025-02-11T17:05+0500

2025-02-11T17:05+0500

2025-02-11T17:05+0500

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.Технологическое доминирование России в авиационно-космической сфере убедительно доказал в вооруженном конфликте высокой интенсивности Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения с боевым опытом. Точнее – с успешным опытом высокоточных ракетных ударов и противодействия современным системам ПВО стран Североатлантического альянса. Самолет Су-57 наверняка станет звездой выставки Aero India 2025 в Бангалоре 12 – 14 февраля."Рособоронэкспорт" впервые представил на международном авиасалоне Aero India 2025 новейший истребитель пятого поколения Су-57Э. Этот многофункциональный комплекс фронтовой авиации успешно решает широкий спектр боевых задач. Истребитель отличается малой заметностью для радаров противника, способен эффективно применять управляемые высокоточные средства поражения, включая ракеты большой дальности. Способен поражать воздушные, наземные и морские цели – круглосуточно, в сложных метеоусловиях, и в условиях противодействия современных систем ПВО и РЭБ.Экспортная версия вызвала огромный интерес у специалистов и иностранных заказчиков. После триумфального зарубежного дебюта Су-57 на выставке Airshow China в ноябре 2024 года партнеры РФ выстроились в очередь за этим истребителем. Стало известно, что Нью-Дели примет решение о покупке Су-57 после выставки Aero India 2025.Обновленную летную программу Су-57Э в Бангалоре 11 февраля представит заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. С другой стороны, на стенде Объединенной авиастроительной корпорации посетители Aero India могут "полетать" на интерактивном тренажере Су-57 с использованием элементов виртуальной реальности.Истребитель Су-57 – не единственный технологический шедевр Aero India 2025, здесь можно увидеть более 500 передовых изделий российского ОПК. Высокую боевую эффективность в ходе СВО продемонстрировали барражирующий боеприпас "Ланцет", зенитная ракетная система большой дальности С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс средней дальности "Тор", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", малозаметная крылатая ракета Х-69, противокорабельная ракета "воздух – поверхность" Х-35УЭ. В Бангалоре российские новинки не затеряются среди 900 образцов авиатехники 150 иностранных компаний.Главная интригаAero India – крупнейшая авиакосмическая выставка в стране, которая проводится один раз в два года (с 1996-го). Индийские власти рассматривают авиасалон в качестве платформы для продвижения "уверенной и самодостаточной новой Индии", которая становится сильнее во многом благодаря "привилегированному стратегическому партнерству" с Россией.Накануне открытия выставки Aero India 2025 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнул: за минувшие 20 лет Индия заключила оружейные контракты с Россией на 50 млрд долларов, а общий объем поставок российской продукции военного назначения – около 80 млрд долларов. В сфере военно-технического сотрудничества с Индией 2015 – 2025 годов доля РФ превышает 30 процентов (первое место) от общего объема поставок оружия индийской армии.Индийское издание The Economic Times подметило главную интригу выставки в Бангалоре – линию технологического противостояния РФ и США: "Впервые в истории Aero India можно будет увидеть сразу два самых продвинутых истребителя пятого поколения – российский Су-57 и американский F-35". Правда, "американец" заявлен лишь для статической выставки, его участие в летной программе не подтверждено. Возможно, из-за расследования недавнего крушения F-35 на Аляске. А еще в свежем отчете Пентагона отмечено: F-35 не удалось избавить от проблем низкой технической готовности. Сырое программное обеспечение (TR-3) не позволяет довести F-35 до стандарта Block 4 к середине 2020-х годов (как планировалось), и этот рубеж отложен до начала 2030-х годов. Безусловно, уровень продаж F-35 значительно превышает уровень боевой готовности этого самолета, искусство маркетинга явно доминирует над здравым смыслом. "Рособоронэкспорт" активно продвигает различные системы вооружений на рынки Юго-Восточной Азии и, в отличие от Америки, никогда не предлагает союзникам и партнерам авиатехнику 55-процентной готовности. Российские специалисты постоянно совершенствуют боевые самолеты, вертолеты, бортовой арсенал высокоточного вооружения, наземные средства борьбы с авиацией и ракетным оружием противника. Российский ОПК расширяет производственные мощности для обеспечения растущего спроса – без снижения качества и эффективности. Разумеется, ВКС России получают истребители пятого поколения в приоритетном порядке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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русское оружие фронтовая авиация авиасалон