https://uz.sputniknews.ru/20250211/uzbekistan-atomnaya-energetika-razvitiye-47917941.html
Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии до более чем 50%
Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии до более чем 50%
Sputnik Узбекистан
Главе республики представили информацию о развитии атомной энергетики
2025-02-11T09:50+0500
2025-02-11T09:50+0500
2025-02-11T10:45+0500
общество
узбекистан
атомная энергетика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии до более чем 50%. Об этом шла речь в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного текущей работе в области атомной энергетики и приоритетным задачам на перспективу, сообщает пресс-служба президента РУз. Как отмечалось, для обеспечения растущих потребностей населения и отраслей экономики в республике задействуют все источники энергии. Помимо традиционных мощностей генерации за последние годы ввели в эксплуатацию около 4 гигаватт мощностей альтернативной энергетики, что позволило увеличить долю "зеленой" энергии до 16%. Развитие цифровых технологий, электромобилей, электроники, искусственного интеллекта, майнинга и других отраслей резко увеличивает спрос на энергию. Традиционные ископаемые энергоносители постепенно уступают место возобновляемым источникам. Уже сегодня на альтернативную энергию приходятся 42% общего объема мировой генерации. Атомная энергетика является оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей. Сегодня в мире эксплуатируется 417 атомных реакторов общей мощностью 375 гигаватт. Узбекистан, располагая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности. Он подчеркнул, что внедрение подобных технологий повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста.
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узбекистан атомная энергетика развитие
узбекистан атомная энергетика развитие
Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии до более чем 50%
09:50 11.02.2025 (обновлено: 10:45 11.02.2025)
Главе республики представили информацию о развитии атомной энергетики.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии до более чем 50%. Об этом шла речь в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного текущей работе в области атомной энергетики и приоритетным задачам на перспективу, сообщает
пресс-служба президента РУз.
Как отмечалось, для обеспечения растущих потребностей населения и отраслей экономики в республике задействуют все источники энергии. Помимо традиционных мощностей генерации за последние годы ввели в эксплуатацию около 4 гигаватт мощностей альтернативной энергетики, что позволило увеличить долю "зеленой" энергии до 16%.
"В течение следующих пяти лет планируется создать дополнительные мощности ВИЭ на 25 гигаватт. Это позволит довести производство "зеленой" энергии до 64 миллиардов киловатт-часов. В целом поставлена цель увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии в генерации страны до более чем 50 процентов", — говорится в сообщении.
Развитие цифровых технологий, электромобилей, электроники, искусственного интеллекта, майнинга и других отраслей резко увеличивает спрос на энергию. Традиционные ископаемые энергоносители постепенно уступают место возобновляемым источникам. Уже сегодня на альтернативную энергию приходятся 42% общего объема мировой генерации.
Атомная энергетика является оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей. Сегодня в мире эксплуатируется 417 атомных реакторов общей мощностью 375 гигаватт.
Узбекистан, располагая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности.
"Глава государства дал указания по подготовке специалистов для будущей станции и отрасли в целом, обеспечению безопасности на уровне требований Международного агентства по атомной энергии", — говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что внедрение подобных технологий повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста.