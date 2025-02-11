https://uz.sputniknews.ru/20250211/uzbekistan-atomnaya-energetika-razvitiye-47917941.html

Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии до более чем 50%

Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии до более чем 50%

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили информацию о развитии атомной энергетики

2025-02-11T09:50+0500

2025-02-11T09:50+0500

2025-02-11T10:45+0500

общество

узбекистан

атомная энергетика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю "зеленой" энергии до более чем 50%. Об этом шла речь в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного текущей работе в области атомной энергетики и приоритетным задачам на перспективу, сообщает пресс-служба президента РУз. Как отмечалось, для обеспечения растущих потребностей населения и отраслей экономики в республике задействуют все источники энергии. Помимо традиционных мощностей генерации за последние годы ввели в эксплуатацию около 4 гигаватт мощностей альтернативной энергетики, что позволило увеличить долю "зеленой" энергии до 16%. Развитие цифровых технологий, электромобилей, электроники, искусственного интеллекта, майнинга и других отраслей резко увеличивает спрос на энергию. Традиционные ископаемые энергоносители постепенно уступают место возобновляемым источникам. Уже сегодня на альтернативную энергию приходятся 42% общего объема мировой генерации. Атомная энергетика является оптимальной для создания долгосрочных энергетических мощностей. Сегодня в мире эксплуатируется 417 атомных реакторов общей мощностью 375 гигаватт. Узбекистан, располагая собственными запасами урана, также планирует создать долгосрочную энергетическую базу. В частности, разработан проект по строительству реакторов малой мощности. Он подчеркнул, что внедрение подобных технологий повысит конкурентоспособность экономики и создаст благоприятную базу для долгосрочного роста.

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