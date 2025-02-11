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Вооруженные силы РФ освободили Ясеновое в ДНР
Вооруженные силы РФ освободили Ясеновое в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр"
2025-02-11T16:10+0500
2025-02-11T16:10+0500
2025-02-11T16:10+0500
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Российские бойцы освободили село Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Ясеневое — небольшое село к западу от Селидово и юго-западнее Красноармейска. Его освобождение позволяет закрепить контроль российских войск над трассой Т0515, соединяющей Красноармейск и Курахово.Также бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным, мотопехотной, егерской бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Белицкого, Родинского, Новосергеевки, Андреевки, Успеновки, Димитрова и Удачного.ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки потеряли:примерно 505 солдат убитыми и ранеными;танк;боевую бронированную машину;четыре артиллерийских орудия;семь автомобилей.
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вооруженные силы рф днр
Вооруженные силы РФ освободили Ясеновое в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
Российские бойцы освободили село Ясеновое в ДНР, сообщило
Минобороны РФ.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Ясеневое — небольшое село к западу от Селидово и юго-западнее Красноармейска. Его освобождение позволяет закрепить контроль российских войск над трассой Т0515, соединяющей Красноармейск и Курахово.
Также бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным, мотопехотной, егерской бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Белицкого, Родинского, Новосергеевки, Андреевки, Успеновки, Димитрова и Удачного.
ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки потеряли:
примерно 505 солдат убитыми и ранеными;
боевую бронированную машину;
четыре артиллерийских орудия;