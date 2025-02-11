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Тонкие напевы природы: персональная выставка Дилюса Мурсалимова в Ташкенте
Тонкие напевы природы: персональная выставка Дилюса Мурсалимова в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Мастер офорта и акварели представил зрителям не только свои графические работы, но и живописные полотна
2025-02-11T18:30+0500
2025-02-11T18:30+0500
искусство
выставка
художник
природа
ташкент
узбекистан
фото
фотолента
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В Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка известного художника Дилюса Мурсалимова. Широкому кругу зрителей он знаком как талантливый график, работающий в техниках офорта и акварели. Однако на этой выставке автор представил и живописные произведения, открыв посетителям новые грани своего мастерства. Его творчество — это гармония природы, тонкие настроения и глубокая философия.Дилюс Мурсалимов получил фундаментальное художественное образование, окончив Республиканское художественное училище им. П. Бенькова (1968), а затем в Ташкентский театрально-художественный институт им. Н. Островского.Тематика его работ разнообразна: это пейзажи, созданные как с натуры, так и по мотивам, натюрморты, портреты, жанровые композиции, архитектурные образы. Уникальность стиля Мурсалимова — в его камерности, тонкой передаче настроения. Его полотна — не громкие оды величию природы, а скорее тихие напевы, наполненные созерцанием окружающего мира. В них читается и легкая грусть, и ирония мудрого человека. Каждая работа оставляет ощущение недосказанности, заставляя зрителя возвращаться к ней снова и снова, чтобы уловить что-то важное, ускользающее.Выставка продлиться до 28 февраля.
ташкент
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выставка дилюс мурсалимов ташкент
выставка дилюс мурсалимов ташкент

Тонкие напевы природы: персональная выставка Дилюса Мурсалимова в Ташкенте

18:30 11.02.2025
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Эксклюзив
Мастер офорта и акварели представил зрителям не только свои графические работы, но и живописные полотна.
В Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка известного художника Дилюса Мурсалимова. Широкому кругу зрителей он знаком как талантливый график, работающий в техниках офорта и акварели. Однако на этой выставке автор представил и живописные произведения, открыв посетителям новые грани своего мастерства. Его творчество — это гармония природы, тонкие настроения и глубокая философия.
Дилюс Мурсалимов получил фундаментальное художественное образование, окончив Республиканское художественное училище им. П. Бенькова (1968), а затем в Ташкентский театрально-художественный институт им. Н. Островского.
Тематика его работ разнообразна: это пейзажи, созданные как с натуры, так и по мотивам, натюрморты, портреты, жанровые композиции, архитектурные образы. Уникальность стиля Мурсалимова — в его камерности, тонкой передаче настроения. Его полотна — не громкие оды величию природы, а скорее тихие напевы, наполненные созерцанием окружающего мира. В них читается и легкая грусть, и ирония мудрого человека. Каждая работа оставляет ощущение недосказанности, заставляя зрителя возвращаться к ней снова и снова, чтобы уловить что-то важное, ускользающее.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки

Афиша выставки - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ак-Булак" 1993 год. Холст, масло

&quot;Ак-Булак&quot; 1993 год. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ак-Булак" 1993 год. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Дилюса Мурсалимова - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Утро" 2014 год. Холст, масло

&quot;Утро&quot; 2014 год. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Утро" 2014 год. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"У порога". Бумага, акварель

&quot;У порога&quot;. Бумага, акварель - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"У порога". Бумага, акварель

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ак-Булак". Холст, масло

&quot;Ак-Булак&quot;. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ак-Булак". Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Дилюса Мурсалимова - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Радуга над Чимганом". 2002 год. Холст, масло

&quot;Радуга над Чимганом&quot;. 2002 год. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Радуга над Чимганом". 2002 год. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"В Хиве" 1985 год. Бумага, акварель

&quot;В Хиве&quot; 1985 год. Бумага, акварель - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"В Хиве" 1985 год. Бумага, акварель

© Sputnik / Бахром Хатамов

"В Хиве". Офорт

&quot;В Хиве&quot;. Офорт - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"В Хиве". Офорт

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Гуси" 2014 год. Холст, масло

&quot;Гуси&quot; 2014 год. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Гуси" 2014 год. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Дилюса Мурсалимова - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бык" 1988 год. Офорт

&quot;Бык&quot; 1988 год. Офорт - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Бык" 1988 год. Офорт

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Гранаты" 2014 год. Бумага, акварель

&quot;Гранаты&quot; 2014 год. Бумага, акварель - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Гранаты" 2014 год. Бумага, акварель

© Sputnik / Бахром Хатамов

"В старом городе" 1988 год. Офорт

&quot;В старом городе&quot; 1988 год. Офорт - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"В старом городе" 1988 год. Офорт

© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Дилюса Мурсалимова - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мышь". 1984 год. Офорт

&quot;Мышь&quot;. 1984 год. Офорт - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мышь". 1984 год. Офорт

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Рассвет в Ак-булаке" 1998 год. Холст, масло

&quot;Рассвет в Ак-булаке&quot; 1998 год. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

"Рассвет в Ак-булаке" 1998 год. Холст, масло

Выставка продлиться до 28 февраля.
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