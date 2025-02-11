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Тонкие напевы природы: персональная выставка Дилюса Мурсалимова в Ташкенте

Тонкие напевы природы: персональная выставка Дилюса Мурсалимова в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Мастер офорта и акварели представил зрителям не только свои графические работы, но и живописные полотна

2025-02-11T18:30+0500

2025-02-11T18:30+0500

2025-02-11T18:30+0500

искусство

выставка

художник

природа

ташкент

узбекистан

фото

фотолента

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В Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка известного художника Дилюса Мурсалимова. Широкому кругу зрителей он знаком как талантливый график, работающий в техниках офорта и акварели. Однако на этой выставке автор представил и живописные произведения, открыв посетителям новые грани своего мастерства. Его творчество — это гармония природы, тонкие настроения и глубокая философия.Дилюс Мурсалимов получил фундаментальное художественное образование, окончив Республиканское художественное училище им. П. Бенькова (1968), а затем в Ташкентский театрально-художественный институт им. Н. Островского.Тематика его работ разнообразна: это пейзажи, созданные как с натуры, так и по мотивам, натюрморты, портреты, жанровые композиции, архитектурные образы. Уникальность стиля Мурсалимова — в его камерности, тонкой передаче настроения. Его полотна — не громкие оды величию природы, а скорее тихие напевы, наполненные созерцанием окружающего мира. В них читается и легкая грусть, и ирония мудрого человека. Каждая работа оставляет ощущение недосказанности, заставляя зрителя возвращаться к ней снова и снова, чтобы уловить что-то важное, ускользающее.Выставка продлиться до 28 февраля.

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выставка дилюс мурсалимов ташкент