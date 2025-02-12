https://uz.sputniknews.ru/20250212/postavki-orujiya-na-ukrainu--podryv-bezopasnosti-ssha-i-es-47936561.html

Поставки оружия на Украину — подрыв безопасности США и ЕС

Поставки оружия на Украину — подрыв безопасности США и ЕС

Sputnik Узбекистан

Продолжение поставок западного оружия киевскому режиму стимулирует развитие международного черного рынка, раскручивает маховик террористических актов и военных конфликтов на территории Евросоюза и Соединенных Штатов

2025-02-12T16:50+0500

2025-02-12T16:50+0500

2025-02-12T16:55+0500

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Новая администрация Белого дома осознала, что откатная волна "железного потока" на Украину может стать не меньшей угрозой нацбезопасности, чем вероятный ракетный удар России по военным базам США и НАТО.Идеологический вестник Белого дома Такер Карлсон 10 февраля заявил, что украинское военное командование продает на черном рынке половину переданного Америкой оружия, более того – вооружает мексиканских наркобаронов у южных границ США.Такой "поворот сознания" в Вашингтоне не обещает киевскому режиму продолжения поставок Пентагона в прежних объемах. Тем более что американские арсеналы значительно опустели в пользу ВСУ. Мощности ВПК европейских союзников технологически не могут заместить американский "железный поток". Военная промышленность США представляет собой около 90 процентов всей "оборонки" НАТО.США и Евросоюз находятся под угрозой тяжелых последствий прокси-войны с Россией, и речь не об экономике. Переполнившее черный рынок Европы и Америки "украинское" оружие – достаточно мощные комплексы ПЗРК "Стингер", ПТРК "Джавелин" и другие комплексы – могут быть использованы криминальными структурами, экстремистами и террористами всех мастей для передела сфер влияния, заказных убийств, развития наркобизнеса, шантажа правительств (вымогательства), уничтожения авиалайнеров, поездов, мостов, а также подрыва и "зачистки" банков.Председатель военного комитета НАТО Каво Драгоне на днях посетил Украину, чтобы подчеркнуть "неограниченную поддержку" со стороны альянса – сегодня и в будущем, до победы. В Киеве Драгоне заявил, что лишь Украина имеет исключительное право определять условия мирных переговоров, и отверг пункт о невступлении республики в Североатлантический альянс как условие завершения конфликта.Демагогия не заменит украинским войскам 155-мм артиллерийских снарядов, не остановит неуклонное движение "восточного фронта" на запад. Для киевского режима приходит время расплаты, во всех смыслах. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил на Украину более 300 млрд долларов, Европа – всего около 100 млрд долларов, и теперь Америке необходимо вернуть свои деньги с прибылью. Хотя бы полезными ископаемыми.Тупик "некромонгеров"Киев 6 февраля получил из Нидерландов очередную партию подержанных F-16 и первые французские истребители Mirage 2000. Лондон и Париж еще бьют в боевые барабаны, но Европа к прямой эскалации с РФ не готова, разделена, и едва ли не брошена американцами на произвол судьбы. Очередное собрание стран-доноров ВСУ формата "Рамштайн" состоится 12 февраля в Брюсселе – под председательством британского министра обороны Джона Хили. По информации журнала Time, американцы сами отказались от руководства могучей кучкой "стран-доноров", которые служили для прикрытия главного заказчика и спонсора конфликта, распределения ответственности "по площадям". После "пересменки" в Белом доме Пентагон "замыкается в себе", начинает решать проблемы сокращения расходов, модернизации стратегического ядерного потенциала и строительства "железного купола" над США.Дальнейшая деградация ВСУ видится необратимой. Бандеровская Украина с 2014 года выступала в роли потребителя всех доступных западных благ – денежных траншей, вооружений и боеприпасов.Возвращение сотен миллиардов долларов кредиторам – немыслимое для киевского режима дело, ведь казалось, что война все спишет. Киевские "некромонгеры" более десяти лет придерживались принципа: "Что украл, то твое". Намерение Вашингтона провести обстоятельный аудит оружейных поставок Пентагона, и заменить лицедея Владимира Зеленского генералом Валерием Залужным (для легитимного завершения текущей фазы конфликта НАТО с Россией) может показаться американским ударом в спину. Позиция Москвы относительно завершения СВО достаточно сдержанна: важнее реальность на линии фронта, и наступление российских войск. От перемены мест бандеровцев суть бандеровцев и других врагов РФ не меняется.Издание The European Conservative опубликовало прогноз на ближайшее будущее: "Киев признает потерю территории, чтобы добиться мира, который будет сопровождаться вступлением подконтрольной украинскому правительству части страны в ЕС и объявлением о ее нейтральном статусе в вопросе о членстве в НАТО". Как бы то ни было, планы и мечты (пыхтелки и сопелки) коллективного Запада о неизбежном стратегическом поражении России на поле боя рассеяны безвозвратно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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