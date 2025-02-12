https://uz.sputniknews.ru/20250212/rossiya-vtb-bank-otmen-komissiya-perevody-uzbekistan-47941640.html

Один из российских банков полностью отменил комиссию за переводы в Узбекистан

Один из российских банков полностью отменил комиссию за переводы в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Республика стала первой страной, переводы в которую для розничных клиентов ВТБ стали полностью бесплатными. Ранее комиссия составляла 0,2% от суммы перевода

2025-02-12T18:45+0500

2025-02-12T18:45+0500

2025-02-12T18:45+0500

экономика

россия

узбекистан

банк

денежные переводы

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. ВТБ — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием полностью отменил комиссию за переводы в Узбекистан, сообщает пресс-служба кредитной организации. По словам руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина, Узбекистан входит в лидеры по числу и объемам переводов за рубеж в данном банке."Ежемесячно клиенты совершают туда около 100 тысяч переводов, а с новым сервисом их число будет только увеличиваться", — отметил он.В настоящее время розничным клиентам ВТБ доступны переводы в более 100 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными, добавили в пресс-службе банка.

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