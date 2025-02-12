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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250212/rossiyskie-voyska-prodvigayutsya-k-dnepropetrovskoy-oblasti-47942043.html
Российские войска продвигаются к Днепропетровской области
Российские войска продвигаются к Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Рогов: приближение к селу Новоселка, в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей
2025-02-12T17:45+0500
2025-02-12T17:59+0500
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.Военнослужащие РФ освободили Времевку в середине января. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.По его словам, российские бойцы приближаются к селу Новоселка, что в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
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россия войска продвижение днепропетровская область
россия войска продвижение днепропетровская область

Российские войска продвигаются к Днепропетровской области

17:45 12.02.2025 (обновлено: 17:59 12.02.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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Рогов: приближение к селу Новоселка в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
Военнослужащие РФ освободили Времевку в середине января. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
"Наши войска продвинулись западнее Времевки и отбросили противника, освободив около 9 квадратных километров", — сказал Рогов.
По его словам, российские бойцы приближаются к селу Новоселка, что в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
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