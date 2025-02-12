https://uz.sputniknews.ru/20250212/rossiyskie-voyska-prodvigayutsya-k-dnepropetrovskoy-oblasti-47942043.html

Российские войска продвигаются к Днепропетровской области

Российские войска продвигаются к Днепропетровской области

Sputnik Узбекистан

Рогов: приближение к селу Новоселка, в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

2025-02-12T17:45+0500

2025-02-12T17:45+0500

2025-02-12T17:59+0500

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Российские войска отбросили противника западнее Времевки на запорожской линии фронта, освободив около 9 квадратных километров, продвигаются в сторону Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.Военнослужащие РФ освободили Времевку в середине января. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.По его словам, российские бойцы приближаются к селу Новоселка, что в перспективе позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

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