Шахноза Мирзиёева получила степень магистра Герценовского университета
© Shahnoza MirziyoyevaВ филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
© Shahnoza Mirziyoyeva
Подписаться
В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым магистрам, прошедшим обучение по направлению "Психолого-педагогическое образование".
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В новом кампусе филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте торжественно вручили первые дипломы об окончании магистратуры. В числе 40 выпускников — Шахноза Мирзиёева, кандидат педагогических наук, обладательница магистерских степеней в области права и мировой экономики, сообщает пресс-служба РГПУ.
"Человеческий капитал и образование с самого начала оказались в фокусе реформ Президента Шавката Мирзиёева. Их развитие — это обязательное условие для устойчивого прогресса Узбекистана. Уверена, что филиал РГПУ им. Герцена в Ташкенте, который мы вместе открыли в 2020 году, будет продолжать вносить свой вклад в самое важное дело: образование людей нашей страны", — подчеркнула она, выступая от лица выпускников.
© РГПУ им. А. И. ГерценаВ филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
© РГПУ им. А. И. Герцена
Магистры прошли обучение по направлению "Психолого-педагогическое образование", в рамках которого реализовано две образовательные программы: 25 студентов обучались по профилю "Психологическое сопровождение становления личности в образовании" и 15 по профилю "Социально-педагогическое сопровождение семьи и ребенка".
© РГПУ им. А. И. ГерценаВ филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
© РГПУ им. А. И. Герцена
"Вы все в полной мере профессионалы, которые получили образование в среде одного из ведущих высших учебных заведений Российской Федерации — Герценовского университета. Филиал РГПУ в Ташкенте — один из самых эффективных, качественных и квалифицированных филиалов российских вузов, работающих на территории Узбекистана", — подчеркнул референт Управления Администрации Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов.
Сфера образования Узбекистана пополнилась компетентными специалистами, готовыми развивать педагогическую науку, внедрять современные методы работы в образовательных учреждениях, добавили в пресс-службе РГПУ.