https://uz.sputniknews.ru/20250212/shaxnoza-mirziyoeva-poluchila-stepen-magistra-gertsenovskogo-universiteta-47940483.html

Шахноза Мирзиёева получила степень магистра Герценовского университета

Шахноза Мирзиёева получила степень магистра Герценовского университета

Sputnik Узбекистан

В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте вручили дипломы первым магистрам, прошедшим обучение по направлению "Психолого-педагогическое образование".

2025-02-12T15:40+0500

2025-02-12T15:40+0500

2025-02-12T15:40+0500

общество

узбекистан

россия

сотрудничество

высшее образование

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

магистратура

диплом

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В новом кампусе филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте торжественно вручили первые дипломы об окончании магистратуры. В числе 40 выпускников — Шахноза Мирзиёева, кандидат педагогических наук, обладательница магистерских степеней в области права и мировой экономики, сообщает пресс-служба РГПУ.Магистры прошли обучение по направлению "Психолого-педагогическое образование", в рамках которого реализовано две образовательные программы: 25 студентов обучались по профилю "Психологическое сопровождение становления личности в образовании" и 15 по профилю "Социально-педагогическое сопровождение семьи и ребенка".Сфера образования Узбекистана пополнилась компетентными специалистами, готовыми развивать педагогическую науку, внедрять современные методы работы в образовательных учреждениях, добавили в пресс-службе РГПУ.

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шахноза мирзиёева магистр филиал ргпу им. а. и. герцена в ташкенте