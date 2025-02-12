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https://uz.sputniknews.ru/20250212/shaxnoza-mirziyoeva-poluchila-stepen-magistra-gertsenovskogo-universiteta-47940483.html
Шахноза Мирзиёева получила степень магистра Герценовского университета
Шахноза Мирзиёева получила степень магистра Герценовского университета
Sputnik Узбекистан
В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте вручили дипломы первым магистрам, прошедшим обучение по направлению "Психолого-педагогическое образование".
2025-02-12T15:40+0500
2025-02-12T15:40+0500
общество
узбекистан
россия
сотрудничество
высшее образование
филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте
магистратура
диплом
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В новом кампусе филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте торжественно вручили первые дипломы об окончании магистратуры. В числе 40 выпускников — Шахноза Мирзиёева, кандидат педагогических наук, обладательница магистерских степеней в области права и мировой экономики, сообщает пресс-служба РГПУ.Магистры прошли обучение по направлению "Психолого-педагогическое образование", в рамках которого реализовано две образовательные программы: 25 студентов обучались по профилю "Психологическое сопровождение становления личности в образовании" и 15 по профилю "Социально-педагогическое сопровождение семьи и ребенка".Сфера образования Узбекистана пополнилась компетентными специалистами, готовыми развивать педагогическую науку, внедрять современные методы работы в образовательных учреждениях, добавили в пресс-службе РГПУ.
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шахноза мирзиёева магистр филиал ргпу им. а. и. герцена в ташкенте
шахноза мирзиёева магистр филиал ргпу им. а. и. герцена в ташкенте

Шахноза Мирзиёева получила степень магистра Герценовского университета

15:40 12.02.2025
© Shahnoza MirziyoyevaВ филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
© Shahnoza Mirziyoyeva
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В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым магистрам, прошедшим обучение по направлению "Психолого-педагогическое образование".
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В новом кампусе филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Ташкенте торжественно вручили первые дипломы об окончании магистратуры. В числе 40 выпускников — Шахноза Мирзиёева, кандидат педагогических наук, обладательница магистерских степеней в области права и мировой экономики, сообщает пресс-служба РГПУ.
"Человеческий капитал и образование с самого начала оказались в фокусе реформ Президента Шавката Мирзиёева. Их развитие — это обязательное условие для устойчивого прогресса Узбекистана. Уверена, что филиал РГПУ им. Герцена в Ташкенте, который мы вместе открыли в 2020 году, будет продолжать вносить свой вклад в самое важное дело: образование людей нашей страны", — подчеркнула она, выступая от лица выпускников.
© РГПУ им. А. И. ГерценаВ филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
© РГПУ им. А. И. Герцена
Магистры прошли обучение по направлению "Психолого-педагогическое образование", в рамках которого реализовано две образовательные программы: 25 студентов обучались по профилю "Психологическое сопровождение становления личности в образовании" и 15 по профилю "Социально-педагогическое сопровождение семьи и ребенка".
© РГПУ им. А. И. ГерценаВ филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
В филиале РГПУ им. А. И. Герцена в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам магистратуры
© РГПУ им. А. И. Герцена

"Вы все в полной мере профессионалы, которые получили образование в среде одного из ведущих высших учебных заведений Российской Федерации — Герценовского университета. Филиал РГПУ в Ташкенте — один из самых эффективных, качественных и квалифицированных филиалов российских вузов, работающих на территории Узбекистана", — подчеркнул референт Управления Администрации Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов.

Сфера образования Узбекистана пополнилась компетентными специалистами, готовыми развивать педагогическую науку, внедрять современные методы работы в образовательных учреждениях, добавили в пресс-службе РГПУ.
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