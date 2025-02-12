https://uz.sputniknews.ru/20250212/uzbekistan-i-rossiya-obsudili-borbu-s-korruptsiey-47934231.html

Узбекистан и Россия обсудили борьбу с коррупцией

Узбекистан и Россия обсудили борьбу с коррупцией

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи в Кремле стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере противодействия коррупции

2025-02-12T11:00+0500

2025-02-12T11:00+0500

2025-02-12T11:00+0500

узбекистан

россия

борьба с коррупцией

сотрудничество

общество

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В московском Кремле состоялась встреча директора Агентства по противодействию коррупции РУз Акмала Бурханова и начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова. Стороны обсудили вопросы реализации государственной антикоррупционной политики в Узбекистане и России, актуальную международную антикоррупционную повестку и перспективные направления для обмена опытом антикоррупционной работы."Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере противодействия коррупции", — говорится в сообщении Кремля.

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