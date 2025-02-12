https://uz.sputniknews.ru/20250212/uzbekistan-i-rossiya-obsudili-borbu-s-korruptsiey-47934231.html
Узбекистан и Россия обсудили борьбу с коррупцией
Узбекистан и Россия обсудили борьбу с коррупцией
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи в Кремле стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере противодействия коррупции
2025-02-12T11:00+0500
2025-02-12T11:00+0500
2025-02-12T11:00+0500
узбекистан
россия
борьба с коррупцией
сотрудничество
общество
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В московском Кремле состоялась встреча директора Агентства по противодействию коррупции РУз Акмала Бурханова и начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова. Стороны обсудили вопросы реализации государственной антикоррупционной политики в Узбекистане и России, актуальную международную антикоррупционную повестку и перспективные направления для обмена опытом антикоррупционной работы."Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере противодействия коррупции", — говорится в сообщении Кремля.
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узбекистан россия борьба коррупция
узбекистан россия борьба коррупция
Узбекистан и Россия обсудили борьбу с коррупцией
В ходе встречи в Кремле стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере противодействия коррупции.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
В московском Кремле состоялась встреча
директора Агентства по противодействию коррупции РУз Акмала Бурханова и начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова.
Стороны обсудили вопросы реализации государственной антикоррупционной политики в Узбекистане и России, актуальную международную антикоррупционную повестку и перспективные направления для обмена опытом антикоррупционной работы.
"Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере противодействия коррупции", — говорится в сообщении Кремля.