https://uz.sputniknews.ru/20250212/uzbekistan-rossiya-lifty-proizvodstvo-sotrudnichestvo-47936295.html

Узбекистан намерен привлечь российскую компанию к производству лифтов в Кашкадарье

Узбекистан намерен привлечь российскую компанию к производству лифтов в Кашкадарье

Sputnik Узбекистан

По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта

2025-02-12T12:10+0500

2025-02-12T12:10+0500

2025-02-12T12:10+0500

узбекистан

россия

лифт

производство

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ассоциация "Узэлтехпром" ведет переговоры с казанским ООО "Татлифт" об открытии производства лифтов в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба ассоциации. Перспективы взаимодействия обсудили заместитель председателя Узэлтехпрома Джахонгир Джамалов и генеральный директор Татлифта Гульшат Загидуллина. Российская сторона представила презентацию о деятельности Татлифта и планах по новому проекту. В свою очередь представители Узэлтехпрома рассказали о развитии электротехнической промышленности республики и возможностях в сфере. "По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта и договорились о продолжении сотрудничества", — говорится в сообщении.

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