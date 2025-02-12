Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250212/uzbekistan-rossiya-lifty-proizvodstvo-sotrudnichestvo-47936295.html
Узбекистан намерен привлечь российскую компанию к производству лифтов в Кашкадарье
Узбекистан намерен привлечь российскую компанию к производству лифтов в Кашкадарье
Sputnik Узбекистан
По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта
2025-02-12T12:10+0500
2025-02-12T12:10+0500
узбекистан
россия
лифт
производство
сотрудничество
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0c/47934948_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fc68904e711b348edac2354c8c2cf15a.jpg
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ассоциация "Узэлтехпром" ведет переговоры с казанским ООО "Татлифт" об открытии производства лифтов в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба ассоциации. Перспективы взаимодействия обсудили заместитель председателя Узэлтехпрома Джахонгир Джамалов и генеральный директор Татлифта Гульшат Загидуллина. Российская сторона представила презентацию о деятельности Татлифта и планах по новому проекту. В свою очередь представители Узэлтехпрома рассказали о развитии электротехнической промышленности республики и возможностях в сфере. "По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта и договорились о продолжении сотрудничества", — говорится в сообщении.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0c/47934948_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2b5776753a34d9d2cf7ca5a6a71ca875.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия производство лифты кашкадарья
узбекистан россия производство лифты кашкадарья

Узбекистан намерен привлечь российскую компанию к производству лифтов в Кашкадарье

12:10 12.02.2025
© Лифтостроительный завод "Татлифт"Пассажирский лифт
Пассажирский лифт - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
© Лифтостроительный завод "Татлифт"
Подписаться
По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ассоциация "Узэлтехпром" ведет переговоры с казанским ООО "Татлифт" об открытии производства лифтов в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба ассоциации.
Перспективы взаимодействия обсудили заместитель председателя Узэлтехпрома Джахонгир Джамалов и генеральный директор Татлифта Гульшат Загидуллина.
© Ассоциация "Узэлтехсаноат"Обсуждено строительство нового предприятия по производству лифтов в Кашкадарье
Обсуждено строительство нового предприятия по производству лифтов в Кашкадарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
Обсуждено строительство нового предприятия по производству лифтов в Кашкадарье
© Ассоциация "Узэлтехсаноат"

"Обсуждено строительство нового предприятия по производству лифтов в Кашкадарьинской области татарстанской компанией "Татлифт", — говорится в сообщении.

Российская сторона представила презентацию о деятельности Татлифта и планах по новому проекту. В свою очередь представители Узэлтехпрома рассказали о развитии электротехнической промышленности республики и возможностях в сфере.
"По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта и договорились о продолжении сотрудничества", — говорится в сообщении.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0