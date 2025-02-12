https://uz.sputniknews.ru/20250212/uzbekistan-rossiya-lifty-proizvodstvo-sotrudnichestvo-47936295.html
Узбекистан намерен привлечь российскую компанию к производству лифтов в Кашкадарье
Узбекистан намерен привлечь российскую компанию к производству лифтов в Кашкадарье
Sputnik Узбекистан
По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта
2025-02-12T12:10+0500
2025-02-12T12:10+0500
2025-02-12T12:10+0500
узбекистан
россия
лифт
производство
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ассоциация "Узэлтехпром" ведет переговоры с казанским ООО "Татлифт" об открытии производства лифтов в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба ассоциации. Перспективы взаимодействия обсудили заместитель председателя Узэлтехпрома Джахонгир Джамалов и генеральный директор Татлифта Гульшат Загидуллина. Российская сторона представила презентацию о деятельности Татлифта и планах по новому проекту. В свою очередь представители Узэлтехпрома рассказали о развитии электротехнической промышленности республики и возможностях в сфере. "По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта и договорились о продолжении сотрудничества", — говорится в сообщении.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия производство лифты кашкадарья
узбекистан россия производство лифты кашкадарья
Узбекистан намерен привлечь российскую компанию к производству лифтов в Кашкадарье
По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik
. Ассоциация "Узэлтехпром" ведет переговоры с казанским ООО "Татлифт" об открытии производства лифтов в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает
пресс-служба ассоциации.
Перспективы взаимодействия обсудили заместитель председателя Узэлтехпрома Джахонгир Джамалов и генеральный директор Татлифта Гульшат Загидуллина.
"Обсуждено строительство нового предприятия по производству лифтов в Кашкадарьинской области татарстанской компанией "Татлифт", — говорится в сообщении.
Российская сторона представила презентацию о деятельности Татлифта и планах по новому проекту. В свою очередь представители Узэлтехпрома рассказали о развитии электротехнической промышленности республики и возможностях в сфере.
"По итогам переговоров стороны определили дальнейшие этапы реализации проекта и договорились о продолжении сотрудничества", — говорится в сообщении.