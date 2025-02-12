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Узбекистан завоевал золото зимних Азиатских игр после 26-летнего перерыва
Узбекистан завоевал золото зимних Азиатских игр после 26-летнего перерыва
Sputnik Узбекистан
Зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. РУз участвует с максимальным количеством атлетов и видов дисциплин за всю историю узбекского спорта.
2025-02-12T18:15+0500
2025-02-12T18:15+0500
2025-02-12T18:15+0500
спорт
узбекистан
фигурное катание
золотая медаль
харбин
китай
азиатские игры
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала золотую медаль зимних Азиатских игр после 26-летнего перерыва, сообщает НОК.В китайском Харбине завершились соревнования спортивных пар в фигурном катании.В данном виде состязаний было заявлено 6 пар участников. Лидером стал дуэт Дмитрия Чигирева и Екатерины Гейниш, показавший лучший результат и в короткой, и в произвольной программах.Серебро в парном катании на Азиаде-2025 выиграли Тэ Ок Рём и Кум Чол Хан из Северной Кореи (168,88). Тройку призеров замкнули японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (168,35).Напомним, что зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. Разыгрывают 64 комплекта наград. Узбекистан участвует с максимальным количеством атлетов и видов дисциплин за всю историю узбекского спорта.
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узбекистан золото азиатские игры
узбекистан золото азиатские игры
Узбекистан завоевал золото зимних Азиатских игр после 26-летнего перерыва
Зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. РУз участвует с максимальным количеством атлетов и видов дисциплин за всю историю узбекского спорта.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Делегация Узбекистана завоевала золотую медаль зимних Азиатских игр после 26-летнего перерыва, сообщает
НОК.
В китайском Харбине завершились соревнования спортивных пар в фигурном катании.
В данном виде состязаний было заявлено 6 пар участников. Лидером стал дуэт Дмитрия Чигирева и Екатерины Гейниш, показавший лучший результат и в короткой, и в произвольной программах.
"Представители сборной Узбекистана по фигурному катанию Дмитрий Чигирев и Екатерина Гейниш набрали 176.43 и продемонстрировав лучший результат, завоевали награду высшей пробы", — говорится в сообщении.
Серебро в парном катании на Азиаде-2025 выиграли Тэ Ок Рём и Кум Чол Хан из Северной Кореи (168,88). Тройку призеров замкнули японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (168,35).
Напомним, что зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. Разыгрывают 64 комплекта наград. Узбекистан участвует с максимальным количеством атлетов и видов дисциплин за всю историю узбекского спорта.