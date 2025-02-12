https://uz.sputniknews.ru/20250212/uzbekistan-zoloto-zimnix-aziatskix-igr-47944070.html

Узбекистан завоевал золото зимних Азиатских игр после 26-летнего перерыва

Узбекистан завоевал золото зимних Азиатских игр после 26-летнего перерыва

Sputnik Узбекистан

Зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. РУз участвует с максимальным количеством атлетов и видов дисциплин за всю историю узбекского спорта.

2025-02-12T18:15+0500

2025-02-12T18:15+0500

2025-02-12T18:15+0500

спорт

узбекистан

фигурное катание

золотая медаль

харбин

китай

азиатские игры

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала золотую медаль зимних Азиатских игр после 26-летнего перерыва, сообщает НОК.В китайском Харбине завершились соревнования спортивных пар в фигурном катании.В данном виде состязаний было заявлено 6 пар участников. Лидером стал дуэт Дмитрия Чигирева и Екатерины Гейниш, показавший лучший результат и в короткой, и в произвольной программах.Серебро в парном катании на Азиаде-2025 выиграли Тэ Ок Рём и Кум Чол Хан из Северной Кореи (168,88). Тройку призеров замкнули японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (168,35).Напомним, что зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. Разыгрывают 64 комплекта наград. Узбекистан участвует с максимальным количеством атлетов и видов дисциплин за всю историю узбекского спорта.

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