https://uz.sputniknews.ru/20250212/xab-termez-voshel-v-globalnuyu-set-postavok-oon-47938378.html

Международный транспортно-логистический хаб в Термезе вошел в Глобальную сеть поставок ООН

Международный транспортно-логистический хаб в Термезе вошел в Глобальную сеть поставок ООН

Sputnik Узбекистан

Глобальная сеть УВКБ включает 7 складских комплексов, расположенных в Иордании, ОАЭ, Кении, Гане, Камеруне, Дании и Панаме.Эта сеть позволяет организации реагировать на ЧС в любой точке мира, доставляя основные предметы первой необходимости

2025-02-12T13:20+0500

2025-02-12T13:20+0500

2025-02-12T18:01+0500

узбекистан

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общество

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Международный транспортно-логистический хаб в Термезе получил статус склада Глобальной сети поставок Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает корреспондент ИА "Дунё".Глобальная сеть УВКБ включает семь складских комплексов, расположенных в Аммане (Иордания), Дубае (ОАЭ), Найроби (Кения), Аккре (Гана), Дуале (Камерун), Копенгагене (Дания) и Панама-Сити (Панама).Эта сеть позволяет организации реагировать на ЧС в любой точке мира, доставляя основные предметы первой необходимости (палатки, одеяла, кухонные наборы, медикаменты и другое).В своем выступлении спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев отметил, что хаб в Термезе является символом международного сотрудничества, надежности и оперативности. Он не только служит укреплению цепочки гуманитарных поставок, но и способствует развитию региона, создавая новые возможности и рабочие места.В свою очередь заместитель специального представителя генерального секретаря ООН по Афганистану Индрике Ратватте выразил признательность узбекской стороне за активные усилия по гуманитарной поддержке Афганистана и других стран, а также тесное сотрудничество с профильными агентствами ООН.Он высоко оценил созданную в Термезе инфраструктуру, которая повышает готовность ООН к чрезвычайным ситуациям, снижая эксплуатационные расходы и риски.Резидент-координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл отметила, что прошедшая церемония демонстрирует приверженность республики принципам многостороннего сотрудничества и укрепляет ее роль как активного участника международных гуманитарных инициатив.По ее словам, благодаря возможностям, предоставляемым узбекской стороной, миллионы людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, получат жизненно важную помощь.Исполняющий обязанности представителя УВКБ ООН по Центральной Азии Думитру Липкану сообщил, что организация неоднократно убеждалась в стратегических преимуществах термезского хаба для гуманитарных операций на международном уровне.По мнению представителя УВКБ в Афганистане Арафата Джамала, значение этого хаба выходит далеко за пределы Афганистана. Он позволит усилить меры реагирования на чрезвычайные ситуации на глобальном уровне, укрепить региональное взаимодействие, активизировать борьбу с климатическими изменениями посредством использования экологически чистых технологий.Напомним, что хаб создан в 2022 году по инициативе президента Узбекистана с целью обеспечения централизованной и целевой поставки гуманитарной помощи ООН международными организациями и зарубежными государствами в Афганистан и другие страны на базе ООО "Термез Карго Центр".В своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Шавкат Мирзиёев призвал мировое сообщество объединиться в решении проблемы Афганистана, подчеркнув, что гуманитарная помощь афганскому народу не должна ослабевать.

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