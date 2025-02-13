https://uz.sputniknews.ru/20250213/eaeu-svetnaya-metallurgiya-napravleniya-sotrudnichestvo-47943125.html

ЕАЭС: определены приоритеты кооперационного сотрудничества в цветной металлургии

ЕАЭС: определены приоритеты кооперационного сотрудничества в цветной металлургии

Sputnik Узбекистан

При разработке Рекомендации ЕЭК учла интеграционный потенциал Евразийского экономического союза

2025-02-13T09:50+0500

2025-02-13T09:50+0500

2025-02-13T09:50+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44547900_0:240:3062:1962_1920x0_80_0_0_f88c29bba421750fac06dda34a0e9b2b.jpg

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В ЕАЭС определили приоритетные направления кооперационного сотрудничества в цветной металлургии, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла соответствующую Рекомендацию с учетом имеющегося интеграционного потенциала Евразийского экономического союза.Чтобы улучшить взаимодействие между производителями и потребителями продукции цветной металлургии ЕАЭС рекомендуется использовать перечни перспективных направлений кооперации в этой отрасли, размещенные на сайте Союза. Перечни — открытые, и могут уточняться или расширяться по предложению государств-членов."Принятие Рекомендации будет способствовать дальнейшему углублению кооперации в цветной металлургии с учетом текущих приоритетов развития отрасли в странах ЕАЭС", — подчеркнула министр ЕЭК.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс цветная металлургия еэк