https://uz.sputniknews.ru/20250213/eaeu-svetnaya-metallurgiya-napravleniya-sotrudnichestvo-47943125.html
ЕАЭС: определены приоритеты кооперационного сотрудничества в цветной металлургии
ЕАЭС: определены приоритеты кооперационного сотрудничества в цветной металлургии
Sputnik Узбекистан
При разработке Рекомендации ЕЭК учла интеграционный потенциал Евразийского экономического союза
2025-02-13T09:50+0500
2025-02-13T09:50+0500
2025-02-13T09:50+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В ЕАЭС определили приоритетные направления кооперационного сотрудничества в цветной металлургии, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла соответствующую Рекомендацию с учетом имеющегося интеграционного потенциала Евразийского экономического союза.Чтобы улучшить взаимодействие между производителями и потребителями продукции цветной металлургии ЕАЭС рекомендуется использовать перечни перспективных направлений кооперации в этой отрасли, размещенные на сайте Союза. Перечни — открытые, и могут уточняться или расширяться по предложению государств-членов."Принятие Рекомендации будет способствовать дальнейшему углублению кооперации в цветной металлургии с учетом текущих приоритетов развития отрасли в странах ЕАЭС", — подчеркнула министр ЕЭК.
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еаэс цветная металлургия еэк
еаэс цветная металлургия еэк
ЕАЭС: определены приоритеты кооперационного сотрудничества в цветной металлургии
При разработке Рекомендации ЕЭК учла интеграционный потенциал Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
В ЕАЭС определили приоритетные направления кооперационного сотрудничества в цветной металлургии, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла соответствующую Рекомендацию с учетом имеющегося интеграционного потенциала Евразийского экономического союза.
"Это совместное производство инновационной продукции цветной металлургии с учетом возможного применения механизма финансового содействия, организация обмена опытом по внедрению передовых технологий в отрасли, по реализации зеленой повестки в данной сфере, а также в области переработки лома цветных металлов", — отметила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян.
Чтобы улучшить взаимодействие между производителями и потребителями продукции цветной металлургии ЕАЭС рекомендуется использовать перечни перспективных направлений кооперации в этой отрасли, размещенные на сайте Союза. Перечни — открытые, и могут уточняться или расширяться по предложению государств-членов.
"Принятие Рекомендации будет способствовать дальнейшему углублению кооперации в цветной металлургии с учетом текущих приоритетов развития отрасли в странах ЕАЭС", — подчеркнула министр ЕЭК.