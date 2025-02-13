В филиале РГПУ им. Герцена в Ташкенте откроют первый в РУз факультет адаптивного спорта
© herzen.uzФилиал РГПУ им. А.И. Герцена в г. Ташкент
© herzen.uz
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Также Ассоциация адаптивных видов спорта РУз совместно с российским вузом начнет разработку методик и стандартов по вовлечению в спорт молодежи с ограниченными возможностями.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В филиале РГПУ им. Герцена в Ташкенте откроют факультет адаптивного спорта — первый в Узбекистане. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного развитию олимпийского и паралимпийского движения в стране, сообщает пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.
На факультете будут готовить специалистов, которые смогут работать с параспортсменами.
Как отмечалось, количество параспортсменов в республике за последние три года увеличилось в четыре раза, превысив 7 тыс. человек. Доля женщин-параспортсменок достигла 29%.
Если раньше спортивные секции для этой категории молодежи функционировали только в 33 школах, то сегодня уже в 235.
Однако "большого скачка" в этой области не происходит из-за отсутствия научно обоснованных методик, стандартов и учебной литературы по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями. Как правило, просто копируют требования к спортсменам без особенностей здоровья.
"Ассоциация адаптивного спорта совместно с Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена разрабатывает научно обоснованные методики и стандарты вовлечения молодежи с ограниченными возможностями в занятия спортом. В ташкентском филиале университета будет открыт отдельный факультет адаптивного спорта", — говорится в сообщении.
Реализация Узбекистаном и Россией совместных проектов в области адаптивного спорта также предусмотрена Меморандумом о взаимопонимании, подписанным первым заместителем директора Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана Шахнозой Мирзиёевой и ректором Герценовского университета Сергеем Тарасовым в ходе его визита в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Герценовского университета.
© Российский государственный педагогическийуниверситет им. А. И. Герцена В рамках визита ректора Герценовского университета Сергея Тарасова в Ташкент состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан.
В рамках визита ректора Герценовского университета Сергея Тарасова в Ташкент состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с Национальным агентством социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан.
© Российский государственный педагогическийуниверситет им. А. И. Герцена
"В рамках меморандума планируется развивать совместные проекты в сфере инклюзивного образования и адаптивного спорта, обмениваться опытом с сотрудниками, привлекать студентов на специальные программы и оказывать помощь выпускникам в трудоустройстве и организации стажировок. Помимо этого, предполагается организация научных конференций и форумов", — говорится в сообщении.