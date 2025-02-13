https://uz.sputniknews.ru/20250213/filiale-rgpu-im-gertsena-tashkent-fakultet-adaptivnogo-sporta-47954737.html

В филиале РГПУ им. Герцена в Ташкенте откроют первый в РУз факультет адаптивного спорта

В филиале РГПУ им. Герцена в Ташкенте откроют первый в РУз факультет адаптивного спорта

Sputnik Узбекистан

Также Ассоциация адаптивных видов спорта РУз совместно с российским вузом начнет разработку методик и стандартов по вовлечению в спорт молодежи с ограниченными возможностями

2025-02-13T18:10+0500

2025-02-13T18:10+0500

2025-02-13T18:10+0500

общество

спорт

параатлеты

факультет

филиал ргпу имени а. и. герцена в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В филиале РГПУ им. Герцена в Ташкенте откроют факультет адаптивного спорта — первый в Узбекистане. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, посвященного развитию олимпийского и паралимпийского движения в стране, сообщает пресс-секретарь президента РУз Шерзод Асадов.На факультете будут готовить специалистов, которые смогут работать с параспортсменами.Как отмечалось, количество параспортсменов в республике за последние три года увеличилось в четыре раза, превысив 7 тыс. человек. Доля женщин-параспортсменок достигла 29%.Если раньше спортивные секции для этой категории молодежи функционировали только в 33 школах, то сегодня уже в 235.Однако "большого скачка" в этой области не происходит из-за отсутствия научно обоснованных методик, стандартов и учебной литературы по подготовке спортсменов с ограниченными возможностями. Как правило, просто копируют требования к спортсменам без особенностей здоровья.Реализация Узбекистаном и Россией совместных проектов в области адаптивного спорта также предусмотрена Меморандумом о взаимопонимании, подписанным первым заместителем директора Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана Шахнозой Мирзиёевой и ректором Герценовского университета Сергеем Тарасовым в ходе его визита в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Герценовского университета."В рамках меморандума планируется развивать совместные проекты в сфере инклюзивного образования и адаптивного спорта, обмениваться опытом с сотрудниками, привлекать студентов на специальные программы и оказывать помощь выпускникам в трудоустройстве и организации стажировок. Помимо этого, предполагается организация научных конференций и форумов", — говорится в сообщении.

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Sputnik Узбекистан

филиал ргпу им. герцена в ташкенте факультет адаптивный спорт