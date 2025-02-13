https://uz.sputniknews.ru/20250213/putin-tramp-telefonnyy-razgovor-47945827.html

Путин и Трамп поговорили по телефону — подробности

Путин и Трамп поговорили по телефону — подробности

Sputnik Узбекистан

Беседа российского и американского лидеров длилась почти полтора часа

2025-02-13T11:00+0500

2025-02-13T11:00+0500

2025-02-13T11:00+0500

политика

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

телефонный разговор

украина

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщается на сайте Кремля.Также речь шла об урегулировании ситуации на Украине.Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе.Лидеры РФ и США обсудили:Президент России пригласил американского коллегу посетить Москву.В свою очередь Трамп назвал состоявшийся разговор с российским лидером долгим и содержательным: главы государств затронули темы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, влияния доллара и другие.По словам Трампа, они обсудили не только текущие вопросы, но и вспомнили об истории совместной борьбы двух стран в период Второй мировой войны.По словам главы Белого дома, лидеры двух стран договорились поручить своим командам немедленно начать переговоры.Беседа российского и американского лидеров длилась почти полтора часа. Предыдущий телефонный разговор они провели 23 июля 2020 года.

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