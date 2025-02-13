https://uz.sputniknews.ru/20250213/putin-tramp-telefonnyy-razgovor-47945827.html
Путин и Трамп поговорили по телефону — подробности
Путин и Трамп поговорили по телефону — подробности
Sputnik Узбекистан
Беседа российского и американского лидеров длилась почти полтора часа
2025-02-13T11:00+0500
2025-02-13T11:00+0500
2025-02-13T11:00+0500
политика
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
телефонный разговор
украина
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщается на сайте Кремля.Также речь шла об урегулировании ситуации на Украине.Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе.Лидеры РФ и США обсудили:Президент России пригласил американского коллегу посетить Москву.В свою очередь Трамп назвал состоявшийся разговор с российским лидером долгим и содержательным: главы государств затронули темы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, влияния доллара и другие.По словам Трампа, они обсудили не только текущие вопросы, но и вспомнили об истории совместной борьбы двух стран в период Второй мировой войны.По словам главы Белого дома, лидеры двух стран договорились поручить своим командам немедленно начать переговоры.Беседа российского и американского лидеров длилась почти полтора часа. Предыдущий телефонный разговор они провели 23 июля 2020 года.
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путин трамп телефонный разговор
путин трамп телефонный разговор
Путин и Трамп поговорили по телефону — подробности
Беседа российского и американского лидеров длилась почти полтора часа.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщается
на сайте Кремля.
"Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", — говорится в сообщении.
Также речь шла об урегулировании ситуации на Украине.
"Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", — говорится в сообщении.
Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе.
Лидеры РФ и США обсудили:
ситуацию на Ближнем Востоке;
иранскую ядерную программу;
двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики;
дальнейшие контакты, включая организацию личных встреч.
Президент России пригласил американского коллегу посетить Москву.
В свою очередь Трамп назвал состоявшийся разговор с российским лидером долгим и содержательным: главы государств затронули темы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, влияния доллара и другие.
По словам Трампа, они обсудили не только текущие вопросы, но и вспомнили об истории совместной борьбы двух стран в период Второй мировой войны.
"У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным…Мы оба пришли к согласию, что необходимо остановить миллионы смертей, происходящих в ходе конфликта между Россией и Украиной", — написал он в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, лидеры двух стран договорились поручить своим командам немедленно начать переговоры.
Беседа российского и американского лидеров длилась почти полтора часа. Предыдущий телефонный разговор они провели 23 июля 2020 года.