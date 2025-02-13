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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250213/rossiyskie-voyska-osvobodili-vodyanoe-vtoroe-v-dnr-47951135.html
Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки "Центр"
2025-02-13T15:00+0500
2025-02-13T15:57+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Группировка "Центр" освободила населенный пункт Водяное Второе в ДНР, сообщает Минобороны РФ.ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли:Также уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000", добавили в Минобороны РФ.
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россия войска днр
россия войска днр

Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР

15:00 13.02.2025 (обновлено: 15:57 13.02.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки "Центр".
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Группировка "Центр" освободила населенный пункт Водяное Второе в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли:
до 510 военнослужащих;
танк "Leopard" производства ФРГ;
пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа.
Также уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000", добавили в Минобороны РФ.
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