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Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки "Центр"
2025-02-13T15:00+0500
2025-02-13T15:00+0500
2025-02-13T15:57+0500
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Группировка "Центр" освободила населенный пункт Водяное Второе в ДНР, сообщает Минобороны РФ.ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли:Также уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000", добавили в Минобороны РФ.
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россия войска днр
Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
15:00 13.02.2025 (обновлено: 15:57 13.02.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки "Центр".
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Водяное Второе в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли:
танк "Leopard" производства ФРГ;
пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа.
Также уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000", добавили в Минобороны РФ.