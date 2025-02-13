https://uz.sputniknews.ru/20250213/soyuzmultfilm-restavratsiya-lenty-samarkand-47950080.html

К 80-летию Победы: "Союзмультфильм" восстановит ленты, снятые в Самарканде

К 80-летию Победы: "Союзмультфильм" восстановит ленты, снятые в Самарканде

Sputnik Узбекистан

Восстановленные ленты покажут в рамках спецпоказов и мероприятий в честь знаковой даты

2025-02-13T16:50+0500

2025-02-13T16:50+0500

2025-02-13T16:50+0500

великая отечественная война

победа

самарканд

узбекистан

мультфильм

реставрация

культура

россия

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. "Союзмультфильм" представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном качестве, в их числе ленты, снятые во время эвакуации в Самарканд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.Проект реализуют при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Реставрация включает в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки, добавили в пресс-службе. Восстановленные ленты покажут в рамках спецпоказов и мероприятий в честь знаковой даты.

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россия

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