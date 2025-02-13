https://uz.sputniknews.ru/20250213/soyuzmultfilm-restavratsiya-lenty-samarkand-47950080.html
К 80-летию Победы: "Союзмультфильм" восстановит ленты, снятые в Самарканде
К 80-летию Победы: "Союзмультфильм" восстановит ленты, снятые в Самарканде
Sputnik Узбекистан
Восстановленные ленты покажут в рамках спецпоказов и мероприятий в честь знаковой даты
2025-02-13T16:50+0500
2025-02-13T16:50+0500
2025-02-13T16:50+0500
великая отечественная война
победа
самарканд
узбекистан
мультфильм
реставрация
культура
россия
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. "Союзмультфильм" представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном качестве, в их числе ленты, снятые во время эвакуации в Самарканд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.Проект реализуют при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Реставрация включает в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки, добавили в пресс-службе. Восстановленные ленты покажут в рамках спецпоказов и мероприятий в честь знаковой даты.
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союзмультфильм реставрация ленты самарканд победа
союзмультфильм реставрация ленты самарканд победа
К 80-летию Победы: "Союзмультфильм" восстановит ленты, снятые в Самарканде
Восстановленные ленты покажут в рамках спецпоказов и мероприятий в честь знаковой даты.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
"Союзмультфильм" представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 анимационных фильмов, созданных в военное и послевоенное время в восстановленном качестве, в их числе ленты, снятые во время эвакуации в Самарканд. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Проект реализуют при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Реставрация включает в себя устранение технических дефектов, возникших из-за естественного устаревания пленки, добавили в пресс-службе.
"Коллекция восстановленных фильмов будет состоять из нескольких блоков – анимационные фильмы – "агитки", ленты, производство которых было осуществлено во время эвакуации в г. Самарканд (Узбекская ССР), а также картины, созданные в послевоенные годы, посвященные памяти Великой Отечественной Войны", — говорится в сообщении.
Восстановленные ленты покажут в рамках спецпоказов и мероприятий в честь знаковой даты.