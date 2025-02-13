https://uz.sputniknews.ru/20250213/uzbekistan-planiruet-postavlyat-med-v-pakistan-47947318.html

Узбекистан планирует поставлять мед в Пакистан

Узбекистан планирует поставлять мед в Пакистан

Sputnik Узбекистан

Делегация республики провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства

2025-02-13T12:10+0500

2025-02-13T12:10+0500

2025-02-13T14:03+0500

узбекистан

экспорт

мед

пакистан

экономика

торговля

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0d/47949829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edfe1955586ce8b99c5b74b2c48637a2.jpg

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан планирует начать поставки меда в Пакистан, сообщает ТПП РУз.Перспективы взаимодействия обсудили в ходе визита представителей Торгово-промышленной палаты и Ассоциации пчеловодов республики в Пакистан. Узбекская делегация посетила заводы по переработке меда "Adam Tradi” и “Marhaba", ознакомилась с работой производственных цехов и лабораторий, провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства.На первом этапе республика намерена отправлять по 5 тонн продукции, а в дальнейшем нарастить экспорт до 20 тонн.

узбекистан

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан пакистан мед поставки