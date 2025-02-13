https://uz.sputniknews.ru/20250213/uzbekistan-planiruet-postavlyat-med-v-pakistan-47947318.html
Узбекистан планирует поставлять мед в Пакистан
Узбекистан планирует поставлять мед в Пакистан
Sputnik Узбекистан
Делегация республики провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства
2025-02-13T12:10+0500
2025-02-13T12:10+0500
2025-02-13T14:03+0500
узбекистан
экспорт
мед
пакистан
экономика
торговля
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан планирует начать поставки меда в Пакистан, сообщает ТПП РУз.Перспективы взаимодействия обсудили в ходе визита представителей Торгово-промышленной палаты и Ассоциации пчеловодов республики в Пакистан. Узбекская делегация посетила заводы по переработке меда "Adam Tradi” и “Marhaba", ознакомилась с работой производственных цехов и лабораторий, провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства.На первом этапе республика намерена отправлять по 5 тонн продукции, а в дальнейшем нарастить экспорт до 20 тонн.
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узбекистан пакистан мед поставки
узбекистан пакистан мед поставки
Узбекистан планирует поставлять мед в Пакистан
12:10 13.02.2025 (обновлено: 14:03 13.02.2025)
Делегация республики провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Узбекистан планирует начать поставки меда в Пакистан, сообщает
ТПП РУз.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе визита представителей Торгово-промышленной палаты и Ассоциации пчеловодов республики в Пакистан.
Узбекская делегация посетила заводы по переработке меда "Adam Tradi” и “Marhaba", ознакомилась с работой производственных цехов и лабораторий, провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства.
На первом этапе республика намерена отправлять по 5 тонн продукции, а в дальнейшем нарастить экспорт до 20 тонн.