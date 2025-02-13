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https://uz.sputniknews.ru/20250213/uzbekistan-turpotentsial-xokkey-vladivostok-47949468.html
Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке
Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке
Sputnik Узбекистан
Делегация республики приготовит плов на "Фетисов Арене"
2025-02-13T14:30+0500
2025-02-13T14:30+0500
туризм
узбекистан
россия
владивосток
хоккей
плов
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики. Болельщики хоккейных команд "Адмирал" и "Автомобилист", матч между которыми состоится сегодня, смогут познакомиться с богатой культурой и традициями республики. Также делегация Комитета по туризму подготовила множество активностей. Проект направлен на укрепление культурных связей и развитие туризма между Россией и Узбекистаном, добавили в пресс-службе ведомства.
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узбекистан туристический потенциал владивосток хоккей матч
узбекистан туристический потенциал владивосток хоккей матч

Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке

14:30 13.02.2025
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Владивостока и бухты Золотой Рог с пилона вантового моста.
Виды Владивостока и бухты Золотой Рог с пилона вантового моста. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Виталий Аньков
/
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Делегация республики приготовит плов на "Фетисов Арене".
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.
Болельщики хоккейных команд "Адмирал" и "Автомобилист", матч между которыми состоится сегодня, смогут познакомиться с богатой культурой и традициями республики.
"В рамках мероприятия, организованного в честь "Года туризма Узбекистана в России", гости смогут погрузиться в атмосферу восточного гостеприимства. У входа на "Фетисов Арену" развернется настоящая кулинарная мастерская, где каждый сможет увидеть, как готовится национальное блюдо Узбекистана — плов, и, конечно, попробовать его", — говорится в сообщении.
Также делегация Комитета по туризму подготовила множество активностей.

"Информационные стенды расскажут о туристических возможностях Узбекистана, там же можно будет получить памятные сувениры. Также все желающие смогут испытать удачу и выиграть ценные призы", — говорится в сообщении.

Проект направлен на укрепление культурных связей и развитие туризма между Россией и Узбекистаном, добавили в пресс-службе ведомства.
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