Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Владивостока и бухты Золотой Рог с пилона вантового моста.
© Sputnik / Виталий Аньков/
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Делегация республики приготовит плов на "Фетисов Арене".
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.
Болельщики хоккейных команд "Адмирал" и "Автомобилист", матч между которыми состоится сегодня, смогут познакомиться с богатой культурой и традициями республики.
"В рамках мероприятия, организованного в честь "Года туризма Узбекистана в России", гости смогут погрузиться в атмосферу восточного гостеприимства. У входа на "Фетисов Арену" развернется настоящая кулинарная мастерская, где каждый сможет увидеть, как готовится национальное блюдо Узбекистана — плов, и, конечно, попробовать его", — говорится в сообщении.
Также делегация Комитета по туризму подготовила множество активностей.
"Информационные стенды расскажут о туристических возможностях Узбекистана, там же можно будет получить памятные сувениры. Также все желающие смогут испытать удачу и выиграть ценные призы", — говорится в сообщении.
Проект направлен на укрепление культурных связей и развитие туризма между Россией и Узбекистаном, добавили в пресс-службе ведомства.