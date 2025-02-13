https://uz.sputniknews.ru/20250213/uzbekistan-turpotentsial-xokkey-vladivostok-47949468.html

Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке

Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке

Sputnik Узбекистан

Делегация республики приготовит плов на "Фетисов Арене"

2025-02-13T14:30+0500

2025-02-13T14:30+0500

2025-02-13T14:30+0500

туризм

узбекистан

россия

владивосток

хоккей

плов

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана представят на хоккейном матче во Владивостоке, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики. Болельщики хоккейных команд "Адмирал" и "Автомобилист", матч между которыми состоится сегодня, смогут познакомиться с богатой культурой и традициями республики. Также делегация Комитета по туризму подготовила множество активностей. Проект направлен на укрепление культурных связей и развитие туризма между Россией и Узбекистаном, добавили в пресс-службе ведомства.

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