https://uz.sputniknews.ru/20250214/press-tsentr-sputnik-novye-etapy-razvitiya-tashkentskogo-metro-47961908.html
В пресс-центре Sputnik обсудили новые этапы развития ташкентского метро — видео
В пресс-центре Sputnik обсудили новые этапы развития ташкентского метро — видео
Sputnik Узбекистан
С момента открытия подземки в Ташкенте прошло 47 лет, и за это время произошли значительные изменения. Сегодня сеть включает 4 линии, 50 станций и превышает 71 км. Количество подвижных составов увеличилось до 74, а в феврале 2025 года будет поставлено еще 12 вагонов.
2025-02-14T19:15+0500
2025-02-14T19:15+0500
2025-02-14T19:15+0500
пресс-центр
ташкентский метрополитен
видео
пресс-центр
пресс-конференция
транспорт
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему "Ташкентское метро: новые этапы развития". В ней приняли участие главный инженер ГУП "Ташкентский метрополитен" Мирхоким Мирхусанов, начальник Чиланзарского электродепо Рустам Шафиков и начальник пресс-службы Туйчи Мирзаев. С момента открытия ташкентского метрополитена в 1977 году прошло 47 лет, и за это время он претерпел значительные изменения. Сегодня сеть включает 4 линии, 50 станций и превышает 71 км. Количество подвижных составов увеличилось до 74, а в феврале 2025 года будет поставлено еще 12 вагонов. Метро продолжает развиваться, улучшая транспортную ситуацию в городе и снижая уровень пробок. Пассажиропоток значительно возрос: если в 2021 году перевозили 220-250 тысяч человек в день, то сегодня этот показатель превышает 1 миллион. Также ведется замена устаревших эскалаторов и модернизация инфраструктуры для удобства пассажиров. По словам начальника Чиланзарского электродепо, в феврале 2025 года метрополитен Ташкента получит 12 вагонов. Кроме этого, в скором времени мы увидим первых девушек-машинисток в столичном метро. На данный момент обучение проходят две группы, которые будут выпущены весной и летом, добавил представитель ГУП "Ташкентский метрополитен".Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке.
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метро ташкент пресс-центр пресс-конференция
метро ташкент пресс-центр пресс-конференция
В пресс-центре Sputnik обсудили новые этапы развития ташкентского метро — видео
Эксклюзив
С момента открытия подземки в Ташкенте прошло 47 лет, и за это время произошли значительные изменения. Сегодня сеть включает 4 линии, 50 станций и превышает 71 км. Количество подвижных составов увеличилось до 74, а в феврале 2025 года будет поставлено еще 12 вагонов.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему "Ташкентское метро: новые этапы развития".
В ней приняли участие главный инженер ГУП "Ташкентский метрополитен" Мирхоким Мирхусанов, начальник Чиланзарского электродепо Рустам Шафиков и начальник пресс-службы Туйчи Мирзаев.
С момента открытия ташкентского метрополитена в 1977 году прошло 47 лет, и за это время он претерпел значительные изменения. Сегодня сеть включает 4 линии, 50 станций и превышает 71 км. Количество подвижных составов увеличилось до 74, а в феврале 2025 года будет поставлено еще 12 вагонов.
Метро продолжает развиваться, улучшая транспортную ситуацию в городе и снижая уровень пробок. Пассажиропоток значительно возрос: если в 2021 году перевозили 220-250 тысяч человек в день, то сегодня этот показатель превышает 1 миллион. Также ведется замена устаревших эскалаторов и модернизация инфраструктуры для удобства пассажиров.
По словам начальника Чиланзарского электродепо, в феврале 2025 года метрополитен Ташкента получит 12 вагонов.
“А к концу 2025 года для обновления парка и списания старых поездов планируется приобрести еще 56 вагонов”, — сказал он.
Кроме этого, в скором времени мы увидим первых девушек-машинисток в столичном метро. На данный момент обучение проходят две группы, которые будут выпущены весной и летом, добавил представитель ГУП "Ташкентский метрополитен".
Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке
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