https://uz.sputniknews.ru/20250214/svo-rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-sela-v-dnr-47966927.html

СВО: российские военные освободили еще два села в ДНР

СВО: российские военные освободили еще два села в ДНР

Sputnik Узбекистан

Минобороны России опубликовало сводку, в которой представлены сведения о продвижении Вооруженных Сил РФ по линии фронта за минувшую неделю, а также информация об освобождении населенных пунктов в ДНР, потерях живой силы и военной техники противника.

2025-02-14T17:42+0500

2025-02-14T17:42+0500

2025-02-14T17:50+0500

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ за неделю.Зеленое Поле — село к юго-западу от Дзержинска, неподалеку от освобожденных ранее Барановки и Водяного Второго. Взятие его под контроль позволяет продолжить движение во фланг группировке ВСУ, укрепившейся на позициях после отхода из Дзержинска.О взятии Дзержинска Минобороны отчиталось 7 февраля, Ясенового — 11 февраля, Водяного Второго — 13 февраля.При этом группировка "Центр" нанесла поражение шести механизированным, двум егерским, аэромобильной, мотопехотной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам Нацгвардии и штурмовой бригаде "Лють" Национальной полиции Украины.Потери противника за неделю составили:В свою очередь южная группировка улучшила тактическое положение и освободила село Дачное.Дачное — поселок-спутник Курахово, расположен к западу от города. Следующая после Курахово цель для действующей на этом направлении группировки. Оттуда открывается путь до Константинополя, взятие которого, по сути, означает полный контроль над юго-западной частью ДНР.Об освобождении Орехово-Василевки Минобороны сообщало 9 февраля.За неделю группировка нанесла поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Украинская армия потеряла в этих боях около 1 325 военнослужащих, десять боевых бронемашин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.

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