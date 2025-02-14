https://uz.sputniknews.ru/20250214/v-uzbekistane-zapustyat-dvijenie-zdorovyy-chelovek-zdorovaya-natsiya-47959459.html

В Узбекистане запустят движение "Здоровый человек — здоровая нация"

В Узбекистане запустят движение "Здоровый человек — здоровая нация"

Sputnik Узбекистан

Согласно исследованиям, 44% населения Узбекистана не ведут физически активного образа жизни, а 36% не придерживается правил здорового питания.

2025-02-14T12:48+0500

2025-02-14T12:48+0500

2025-02-14T12:48+0500

шавкат мирзиёев

движение

видеоселекторное совещание

здоровье

спорт

физкультура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0e/47959822_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_f6d26efcf018f49e04e06592f0720510.jpg

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекистане будет организовано общенациональное движение "Здоровый человек — здоровая нация". Об этом говорилось на совещании с участием президента, сообщает пресс-служба главы государства.Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития олимпийского и паралимпийского движения, выведения адаптивного и массового спорта на новый уровень, а также повышению физической активности населения.В ходе совещания было отмечено, в пропаганде здорового образа жизни среди населения важное значение имеет не только спорт, но и правильное питание. Согласно исследованиям, 44% населения Узбекистана не ведут физически активного образа жизни, а 36% — не придерживаются правил здорового питания.Президент поручил ответственным лицам охватить пропагандой здорового питания и физической активности каждую семью. Для этого предложено подготовить социальные видеоролики и транслировать их ежедневно на центральных телеканалах.Шавкат Мирзиёев указал на необходимость закрепить эти вопросы на законодательном уровне, а также поручил в краткие сроки полностью пересмотреть закон "О физической культуре и спорте" с учетом современных требований.Также говорилось о том, что теперь в махаллях будут проводиться массовые мероприятия по физической активности с ведением рейтинга, к концу года самым активным семьям будут предоставляться тренажеры, а в лучших махаллях — создаваться спортивные площадки.На совещании было озвучено, что идея "Здоровый человек — здоровая нация" должна стать общенациональным движением, а принципы правильного питания и физической активности — неотъемлемой частью жизни каждой семьи.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

движение спорт население физическая активность