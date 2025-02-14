https://uz.sputniknews.ru/20250214/v-uzbekistane-zapustyat-dvijenie-zdorovyy-chelovek-zdorovaya-natsiya-47959459.html
В Узбекистане запустят движение "Здоровый человек — здоровая нация"
В Узбекистане запустят движение "Здоровый человек — здоровая нация"
Sputnik Узбекистан
Согласно исследованиям, 44% населения Узбекистана не ведут физически активного образа жизни, а 36% не придерживается правил здорового питания.
2025-02-14T12:48+0500
2025-02-14T12:48+0500
2025-02-14T12:48+0500
шавкат мирзиёев
движение
видеоселекторное совещание
здоровье
спорт
физкультура
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекистане будет организовано общенациональное движение "Здоровый человек — здоровая нация". Об этом говорилось на совещании с участием президента, сообщает пресс-служба главы государства.Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития олимпийского и паралимпийского движения, выведения адаптивного и массового спорта на новый уровень, а также повышению физической активности населения.В ходе совещания было отмечено, в пропаганде здорового образа жизни среди населения важное значение имеет не только спорт, но и правильное питание. Согласно исследованиям, 44% населения Узбекистана не ведут физически активного образа жизни, а 36% — не придерживаются правил здорового питания.Президент поручил ответственным лицам охватить пропагандой здорового питания и физической активности каждую семью. Для этого предложено подготовить социальные видеоролики и транслировать их ежедневно на центральных телеканалах.Шавкат Мирзиёев указал на необходимость закрепить эти вопросы на законодательном уровне, а также поручил в краткие сроки полностью пересмотреть закон "О физической культуре и спорте" с учетом современных требований.Также говорилось о том, что теперь в махаллях будут проводиться массовые мероприятия по физической активности с ведением рейтинга, к концу года самым активным семьям будут предоставляться тренажеры, а в лучших махаллях — создаваться спортивные площадки.На совещании было озвучено, что идея "Здоровый человек — здоровая нация" должна стать общенациональным движением, а принципы правильного питания и физической активности — неотъемлемой частью жизни каждой семьи.
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движение спорт население физическая активность
движение спорт население физическая активность
В Узбекистане запустят движение "Здоровый человек — здоровая нация"
Согласно исследованиям, 44% населения Узбекистана не ведут физически активного образа жизни, а 36% — не придерживается правил здорового питания.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik.
В Узбекистане будет организовано общенациональное движение "Здоровый человек — здоровая нация". Об этом говорилось
на совещании с участием президента, сообщает пресс-служба главы государства.
Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития олимпийского и паралимпийского движения, выведения адаптивного и массового спорта на новый уровень, а также повышению физической активности населения.
В ходе совещания было отмечено, в пропаганде здорового образа жизни среди населения важное значение имеет не только спорт, но и правильное питание. Согласно исследованиям, 44% населения Узбекистана не ведут физически активного образа жизни, а 36% — не придерживаются правил здорового питания.
"Среди населения резко сократилось потребление кукурузных продуктов, фруктов и овощей, а потребление соли и сахара увеличивается, что еще больше усиливает беспокойство. В результате 56% людей имеют избыточный вес, а 38% имеют проблемы с артериальным давлением. Неинфекционные заболевания становятся причиной преждевременной смертности", — отмечалось на совещании.
Президент поручил ответственным лицам охватить пропагандой здорового питания и физической активности каждую семью. Для этого предложено подготовить социальные видеоролики и транслировать их ежедневно на центральных телеканалах.
Шавкат Мирзиёев указал на необходимость закрепить эти вопросы на законодательном уровне, а также поручил в краткие сроки полностью пересмотреть закон "О физической культуре и спорте" с учетом современных требований.
Также говорилось о том, что теперь в махаллях будут проводиться массовые мероприятия по физической активности с ведением рейтинга, к концу года самым активным семьям будут предоставляться тренажеры, а в лучших махаллях — создаваться спортивные площадки.
На совещании было озвучено, что идея "Здоровый человек — здоровая нация" должна стать общенациональным движением, а принципы правильного питания и физической активности — неотъемлемой частью жизни каждой семьи.