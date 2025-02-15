Шахрисабз и стамбульский Пендик стали городами-побратимами
© Хокимият города ШахрисабзаВизит хокима Шахрисабза в Турцию
© Хокимият города Шахрисабза
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Соответствующий протокол был подписан на встрече находящегося в Турции хокима Шахрисабза Шерзода Бориева и мэра Пендика Ахмета Чина.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Город Шахрисабз Кашкадарьинской области и район Пендик Стамбула стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шахрисабза.
Соответствующий протокол был подписан на встрече находящегося в Турции хокима Шахрисабза Шерзода Бориева и мэра Пендика Ахмета Чина.
Сообщалось, что делегация Узбекистана находится в Турции с целью обмена передовым опытом городского планирования и управления в рамках программы обучения мэров.
Хоким Шахрисабза Шерзод Бориев также провел встречу с мэром Зиннуром Буюкгозом в Гебзе (Турция). В ходе встречи состоялись важные переговоры по развитию сотрудничества между двумя городами во многих сферах.
© Хокимият города ШахрисабзаВизит хокима Шахрисабза в Турцию
Визит хокима Шахрисабза в Турцию
© Хокимият города Шахрисабза
Обсуждены вопросы укрепления торгово-экономических связей между двумя городами, привлечения инвестиций, сотрудничества в сфере промышленности и новых возможностей экономического развития, обмена взаимным опытом в социальной и культурной сферах, в том числе расширения сотрудничества в сфере культуры и искусства. Гебзе также является хорошо развитым городом в плане туризма и инфраструктуры", – говорится в сообщении.
На встрече были обсуждены возможности сотрудничества в этих направлениях. Важными были вопросы привлечения инвестиций и изучения новых технологий.
Было решено создать возможности для обмена опытом и изучения новых методологий в области образования и здравоохранения. Передовой инфраструктурный и градостроительный опыт Гебзе может быть применен в Узбекистане, в частности, в Шахрисабзе. Обсуждались вопросы современных методов строительства, транспортной инфраструктуры и повышения энергоэффективности.
© Хокимият города ШахрисабзаВизит хокима Шахрисабза в Турцию
Визит хокима Шахрисабза в Турцию
© Хокимият города Шахрисабза
Было отмечено, что данные встречи являются хорошей возможностью для укрепления дружественных отношений между двумя городами, обмена опытом и совместного развития, а также выведут двустороннее сотрудничество между городами Шахрисабз и Гебзе на новый уровень.