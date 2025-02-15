https://uz.sputniknews.ru/20250215/shaxrisabz-i-stambulskiy-pendik-stali-gorodami-pobratimami-47974131.html

Шахрисабз и стамбульский Пендик стали городами-побратимами

Шахрисабз и стамбульский Пендик стали городами-побратимами

Sputnik Узбекистан

Соответствующий протокол был подписан на встрече находящегося в Турции хокима Шахрисабза Шерзода Бориева и мэра Пендика Ахмета Чина. 15.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-15T14:38+0500

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2025-02-15T14:38+0500

турция

узбекистан

стамбул

города-побратимы

шахрисабз

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Город Шахрисабз Кашкадарьинской области и район Пендик Стамбула стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шахрисабза.Соответствующий протокол был подписан на встрече находящегося в Турции хокима Шахрисабза Шерзода Бориева и мэра Пендика Ахмета Чина.Сообщалось, что делегация Узбекистана находится в Турции с целью обмена передовым опытом городского планирования и управления в рамках программы обучения мэров.Хоким Шахрисабза Шерзод Бориев также провел встречу с мэром Зиннуром Буюкгозом в Гебзе (Турция). В ходе встречи состоялись важные переговоры по развитию сотрудничества между двумя городами во многих сферах.На встрече были обсуждены возможности сотрудничества в этих направлениях. Важными были вопросы привлечения инвестиций и изучения новых технологий.Было решено создать возможности для обмена опытом и изучения новых методологий в области образования и здравоохранения. Передовой инфраструктурный и градостроительный опыт Гебзе может быть применен в Узбекистане, в частности, в Шахрисабзе. Обсуждались вопросы современных методов строительства, транспортной инфраструктуры и повышения энергоэффективности.Было отмечено, что данные встречи являются хорошей возможностью для укрепления дружественных отношений между двумя городами, обмена опытом и совместного развития, а также выведут двустороннее сотрудничество между городами Шахрисабз и Гебзе на новый уровень.

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турция, узбекистан, стамбул, города-побратимы, шахрисабз