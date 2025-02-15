https://uz.sputniknews.ru/20250215/sily-pvo-za-noch-unichtojili-40-ukrainskix-bpla-nad-chetyrmya-rossiyskimi-regionami-47973949.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 40 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили 40 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами
Sputnik Узбекистан
Вражеские дроны обнаружили и сбили над территориями Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей.
2025-02-15T13:16+0500
2025-02-15T13:16+0500
2025-02-15T13:31+0500
россия
украина
беспилотник
пво
минобороны рф
дрон
спецоперация россии по защите донбасса
сво
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38668760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47fc5630abec1a8fd2670b24aa384ac7.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 40 украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://uz.sputniknews.ru/20250207/svo-front-dvijetsya-v-pravilnom-napravlenii-47881187.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38668760_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0dbfca8c760cb5f6034ed8733c6ec68.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дрон волгоградская калужская ростовская саратовская область пво минобороны рф
дрон волгоградская калужская ростовская саратовская область пво минобороны рф
Силы ПВО за ночь уничтожили 40 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами
13:16 15.02.2025 (обновлено: 13:31 15.02.2025)
Вражеские дроны обнаружили и сбили над территориями Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областей.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 40 украинских дронов над территорией России, сообщили
в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 17 БпЛА – над территорией Волгоградской области, 12 БпЛА – над территорией Калужской области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области и два БпЛА – над территорией Саратовской области", — отметили в ведомстве.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.