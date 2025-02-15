Силы ПВО за ночь уничтожили 40 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 17 БпЛА – над территорией Волгоградской области, 12 БпЛА – над территорией Калужской области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области и два БпЛА – над территорией Саратовской области", — отметили в ведомстве.