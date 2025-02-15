В Москве прошла презентация книги "Антология современной узбекской поэзии"
17:50 15.02.2025 (обновлено: 18:18 15.02.2025)
© Посольство Республики УзбекистанВ Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
© Посольство Республики Узбекистан
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В сборник вошли стихотворения 122 известных поэтов Узбекистана, многие из которых переведены на русский язык впервые.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В день рождения великого поэта и просветителя Захириддина Мухаммада Бабура в посольстве Узбекистана в Москве состоялась презентация переведенного на русский язык сборника "Антология современной узбекской поэзии". Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Москве.
В "Антологию современной узбекской поэзии" вошли стихотворения 122 известных поэтов Узбекистана, многие из которых переведены на русский язык впервые и являются серьезным отчетом о духовных исканиях нового времени.
© Посольство Республики УзбекистанВ Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
В Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
© Посольство Республики Узбекистан
Ранее в 2021-2022 годах издательством "Ладомир" был подготовлен двухтомник "Антология узбекской поэзии", в который вошли стихотворения всех периодов узбекской поэтической классики.
"Сегодня мы, отмечаем выход в свет Антологии современной узбекской поэзии. Это итог работы коллектива под руководством Михаила Синельникова, в котором мне довелось быть консультантом. Ранее в свет вышли первый и второй том Антологии узбекской поэзии. Третий том отличается тем, что в него вошли произведения лучших современных поэтов. Я, хочу особо отметить, что, идея этого тома, была рождена в дискуссиях. К этому отношение имела доктор наук Бегам Караева. Есть и наш небольшой вклад", – сказал заместитель председателя общества дружбы "Россия-Узбекистан" Азат Примов.
© Посольство Республики УзбекистанВ Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
В Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
© Посольство Республики Узбекистан
По мнению Примова, все три тома Антологии внесут свой вклад в развитие дружеских отношений между Узбекистаном и Россией, между народами двух стран, укрепят культурные сотрудничества и расширят литературные связи.
"Не так давно мы закончили двухтомную антологию узбекской поэзии в русских переводах. Ее естественным продолжением становится обширная "Антология современной узбекской поэзии", куда вошли произведения 122 поэтов последних десятилетий. Я должен сказать, что поражен высоким уровнем современной узбекской поэзии и это достойное продолжение узбекского культурного наследия. С уверенностью можно отметить, что эта книга станет долговечным памятником и свидетельством взаимного тяготения двух культур: русского и узбекской", – поэт Михаил Синельников.
Такие открытия не могут не встретить заинтересованного отклика у российского читателя, увлеченного не только культурой Востока, но и всем мировым поэтическим процессом, подтверждая при этом неизменность взаимного тяготения и влияния двух культур – узбекской и русской, считают организаторы.
© Посольство Республики УзбекистанВ Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
В Посольстве Узбекистана в Москве провели презентацию книги "Антология современной узбекской поэзии"
© Посольство Республики Узбекистан
В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, академических кругов России, узбекских диаспоральных организаций, студенты-соотечественники, поэты, видные деятели культуры, а также СМИ.