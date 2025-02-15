https://uz.sputniknews.ru/20250215/v-moskve-proshla-prezentatsiya-knigi-antologiya-sovremennoy-uzbekskoy-poezii-47975054.html

В Москве прошла презентация книги "Антология современной узбекской поэзии"

В Москве прошла презентация книги "Антология современной узбекской поэзии"

Sputnik Узбекистан

В сборник вошли стихотворения 122 известных поэтов Узбекистана, многие из которых переведены на русский язык впервые.

2025-02-15T17:50+0500

2025-02-15T17:50+0500

2025-02-15T18:18+0500

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В день рождения великого поэта и просветителя Захириддина Мухаммада Бабура в посольстве Узбекистана в Москве состоялась презентация переведенного на русский язык сборника "Антология современной узбекской поэзии". Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Москве.В "Антологию современной узбекской поэзии" вошли стихотворения 122 известных поэтов Узбекистана, многие из которых переведены на русский язык впервые и являются серьезным отчетом о духовных исканиях нового времени.Ранее в 2021-2022 годах издательством "Ладомир" был подготовлен двухтомник "Антология узбекской поэзии", в который вошли стихотворения всех периодов узбекской поэтической классики.По мнению Примова, все три тома Антологии внесут свой вклад в развитие дружеских отношений между Узбекистаном и Россией, между народами двух стран, укрепят культурные сотрудничества и расширят литературные связи.Такие открытия не могут не встретить заинтересованного отклика у российского читателя, увлеченного не только культурой Востока, но и всем мировым поэтическим процессом, подтверждая при этом неизменность взаимного тяготения и влияния двух культур – узбекской и русской, считают организаторы.В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, академических кругов России, узбекских диаспоральных организаций, студенты-соотечественники, поэты, видные деятели культуры, а также СМИ.

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