В Самарканде пройдет международная выставка “AGRO PRO EXPO-2025”
15:46 15.02.2025 (обновлено: 16:49 15.02.2025)
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2022"
© Sputnik / Vitaliy Belousov/
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В выставке примут участие и представят свою продукцию и услуги более 100 ведущих компаний и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Ирана и других стран СНГ и ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Самарканде пройдет международная специализированная агропромышленная выставка-ярмарка "AGRO PRO EXPO-2025". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского сельхоза РУз.
"25-27 февраля текущего года в Самарканде пройдет 4-я международная выставка отечественных и зарубежных производственных предприятий в области агрономии", - говорится в сообщении.
Масштабная сельскохозяйственная выставка “AGRO PRO EXPO-2025” будет работать в в следующих разделах:
Агротехнологии
Сельскохозяйственная техника
Оборудование оросительных систем
Семена, рассада
Агрохимикаты. Лаборатории в АПК
Теплицы и парники
Хранение и логистические услуги
Животноводство и птицеводство
Стандартизация и сертификация
Кроме того, в ходе выставки будут продемонстрированы системы автоматизации фермерских хозяйств, а также другие современные технологии, применяемые во всех сферах сельского хозяйства.
По информации ведомства, в течение трех дней ведущие компании из стран Европы и Азии представят передовые проекты в Агро отрасли. В выставке примут участие и представят свою продукцию и услуги более 100 ведущих компаний и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Ирана и других стран СНГ и ближнего зарубежья.
"На выставке будет представлена продукция как местных, так и мировых производителей и брендов, включая весь спектр техники для работы на земле – комбайны, тракторы, кормоуборочную технику, оборудований для внесения удобрений и других", – говорится на сайте выставки "AGROPRO EXPO 2025".
"AGROPRO EXPO 2025" — это сельскохозяйственная выставка с широким охватом, на котором представлены: сельскохозяйственная техника и оборудование; передовые технологии -разработанные местными производителями; запасные материалы для агротехники; системы орошения разного вида (капельное, круговое, барабанное и тд.); системы автоматизации для фермерских хозяйств, а также другие современные технологии во всех областях сельского хозяйства.