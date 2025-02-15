https://uz.sputniknews.ru/20250215/v-samarkande-proydet-mejdunarodnaya-vystavka-agro-pro-expo-2025-47974798.html

В Самарканде пройдет международная выставка “AGRO PRO EXPO-2025”

В Самарканде пройдет международная выставка “AGRO PRO EXPO-2025”

Sputnik Узбекистан

В выставке примут участие и представят свою продукцию и услуги более 100 ведущих компаний и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Ирана и других стран СНГ и ближнего зарубежья.

2025-02-15T15:46+0500

2025-02-15T15:46+0500

2025-02-15T16:49+0500

выставка

промышленность

самарканд

сельское хозяйство

агропромышленность

животноводство

сельхозтехника

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Самарканде пройдет международная специализированная агропромышленная выставка-ярмарка "AGRO PRO EXPO-2025". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского сельхоза РУз.Масштабная сельскохозяйственная выставка “AGRO PRO EXPO-2025” будет работать в в следующих разделах:Кроме того, в ходе выставки будут продемонстрированы системы автоматизации фермерских хозяйств, а также другие современные технологии, применяемые во всех сферах сельского хозяйства.По информации ведомства, в течение трех дней ведущие компании из стран Европы и Азии представят передовые проекты в Агро отрасли. В выставке примут участие и представят свою продукцию и услуги более 100 ведущих компаний и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Ирана и других стран СНГ и ближнего зарубежья."AGROPRO EXPO 2025" — это сельскохозяйственная выставка с широким охватом, на котором представлены: сельскохозяйственная техника и оборудование; передовые технологии -разработанные местными производителями; запасные материалы для агротехники; системы орошения разного вида (капельное, круговое, барабанное и тд.); системы автоматизации для фермерских хозяйств, а также другие современные технологии во всех областях сельского хозяйства.

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