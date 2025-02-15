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https://uz.sputniknews.ru/20250215/v-samarkande-proydet-mejdunarodnaya-vystavka-agro-pro-expo-2025-47974798.html
В Самарканде пройдет международная выставка “AGRO PRO EXPO-2025”
В Самарканде пройдет международная выставка “AGRO PRO EXPO-2025”
Sputnik Узбекистан
В выставке примут участие и представят свою продукцию и услуги более 100 ведущих компаний и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Ирана и других стран СНГ и ближнего зарубежья.
2025-02-15T15:46+0500
2025-02-15T16:49+0500
выставка
промышленность
самарканд
сельское хозяйство
агропромышленность
животноводство
сельхозтехника
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Самарканде пройдет международная специализированная агропромышленная выставка-ярмарка "AGRO PRO EXPO-2025". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского сельхоза РУз.Масштабная сельскохозяйственная выставка “AGRO PRO EXPO-2025” будет работать в в следующих разделах:Кроме того, в ходе выставки будут продемонстрированы системы автоматизации фермерских хозяйств, а также другие современные технологии, применяемые во всех сферах сельского хозяйства.По информации ведомства, в течение трех дней ведущие компании из стран Европы и Азии представят передовые проекты в Агро отрасли. В выставке примут участие и представят свою продукцию и услуги более 100 ведущих компаний и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Ирана и других стран СНГ и ближнего зарубежья."AGROPRO EXPO 2025" — это сельскохозяйственная выставка с широким охватом, на котором представлены: сельскохозяйственная техника и оборудование; передовые технологии -разработанные местными производителями; запасные материалы для агротехники; системы орошения разного вида (капельное, круговое, барабанное и тд.); системы автоматизации для фермерских хозяйств, а также другие современные технологии во всех областях сельского хозяйства.
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выставка самарканд минсельхоз узбекистан сельское хозяйство животноводство логистика
выставка самарканд минсельхоз узбекистан сельское хозяйство животноводство логистика

В Самарканде пройдет международная выставка “AGRO PRO EXPO-2025”

15:46 15.02.2025 (обновлено: 16:49 15.02.2025)
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2022"
Международная промышленная выставка Иннопром-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2025
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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В выставке примут участие и представят свою продукцию и услуги более 100 ведущих компаний и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Ирана и других стран СНГ и ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Самарканде пройдет международная специализированная агропромышленная выставка-ярмарка "AGRO PRO EXPO-2025". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского сельхоза РУз.
"25-27 февраля текущего года в Самарканде пройдет 4-я международная выставка отечественных и зарубежных производственных предприятий в области агрономии", - говорится в сообщении.
Масштабная сельскохозяйственная выставка “AGRO PRO EXPO-2025” будет работать в в следующих разделах:
Агротехнологии
Сельскохозяйственная техника
Оборудование оросительных систем
Семена, рассада
Агрохимикаты. Лаборатории в АПК
Теплицы и парники
Хранение и логистические услуги
Животноводство и птицеводство
Стандартизация и сертификация
Кроме того, в ходе выставки будут продемонстрированы системы автоматизации фермерских хозяйств, а также другие современные технологии, применяемые во всех сферах сельского хозяйства.
По информации ведомства, в течение трех дней ведущие компании из стран Европы и Азии представят передовые проекты в Агро отрасли. В выставке примут участие и представят свою продукцию и услуги более 100 ведущих компаний и производителей из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Ирана и других стран СНГ и ближнего зарубежья.

"На выставке будет представлена продукция как местных, так и мировых производителей и брендов, включая весь спектр техники для работы на земле – комбайны, тракторы, кормоуборочную технику, оборудований для внесения удобрений и других", – говорится на сайте выставки "AGROPRO EXPO 2025".

"AGROPRO EXPO 2025" — это сельскохозяйственная выставка с широким охватом, на котором представлены: сельскохозяйственная техника и оборудование; передовые технологии -разработанные местными производителями; запасные материалы для агротехники; системы орошения разного вида (капельное, круговое, барабанное и тд.); системы автоматизации для фермерских хозяйств, а также другие современные технологии во всех областях сельского хозяйства.
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