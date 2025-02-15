https://uz.sputniknews.ru/20250215/v-uzbekistane-na-podderjku-molodyx-predprinimateley-napravyat-100-mln-47969713.html

В Узбекистане на поддержку молодых предпринимателей направят $100 млн – подробности

В Узбекистане на поддержку молодых предпринимателей направят $100 млн – подробности

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи. В формате видеоконференции обсуждены меры по дальнейшему расширению возможностей для молодых людей.

2025-02-15T10:09+0500

2025-02-15T10:09+0500

2025-02-15T10:27+0500

молодежь

узбекистан

шавкат мирзиёев

стартап

предпринимательство

образование

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане при Агентстве по делам молодежи намереваются создать фонд с выделением $100 млн. Из этих средств будут предоставлять молодым предпринимателям льготные кредиты до 2,5 млрд сумов и инвестиции в стартап-проекты до 2 млрд сумов. Об этом говорилось на встрече президента Шавката Мирзиёева с представителями молодежи. В формате видеоконференции обсуждены меры по дальнейшему расширению возможностей для молодых людей.На встрече президент объявил о подписании трех ключевых документов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства.В рамках этих мер при Агентстве по делам молодежи будет создан фонд с выделением $100 млн, что позволит предоставлять молодым предпринимателям льготные кредиты до 2,5 млрд сумов и инвестиции в стартап-проекты до 2 млрд сумов.Одновременно будет запущена новая система по трудоустройству выпускников вузов: Национальный банк получит $100 млн на внедрение пакета банковских услуг, направленных на превращение идей и инициатив молодежи в реальные проекты.Будет создана комиссия, состоящая из хокимов, представителей банков и бизнеса, для обеспечения трудоустройства выпускников.Алокабанк" будет преобразован в опорный банк для поддержки бизнес-проектов молодежи, ему будет выделено $200 млн. Банк будет предоставлять льготные микрозаймы до 100 млн сумов на срок до 7 лет для самозанятых.Индивидуальным предпринимателям, открывшим малый бизнес и учебные центры, нанявшим не менее 20 молодых сотрудников, будут предоставлены льготные кредиты до 5 млрд сумов. При этом не менее 30% кредитов будет направлено на поддержку женского предпринимательства.Молодым людям, зарабатывающим не менее 100 млн сумов при эффективном использовании земельных участков, будут предоставляться участки на упрощенных условиях, а молодым предпринимателям, получившим производственные площади через промышленную ипотеку, на льготных условиях будет предоставлено современное оборудование. Предприятиям сферы услуг, где работают молодые люди и выплачивается заработная плата не менее 3 млн сумов в месяц, будет установлен социальный налог в размере 1%.В регионах планируется создание парков креативной индустрии, к резидентам которых до конца 2030 года будет применяться льготный налоговый режим. Также будут организованы бизнес-школы, где обучат инновационным методам ведения бизнеса и предоставления услуг в сфере электронной коммерции.Молодым людям, обучающимся в языковых центрах в отдаленных регионах, будет предоставлена беспроцентная ссуда до 120 млн сумов. Кроме того, расходы молодежи на изучение иностранных языков в частных учебных центрах будут компенсироваться по схеме "2+6" месяцев.В IT cфере к проекту "Один миллион программистов" планируется привлечь дополнительно 300 тысяч молодых людей. Будет также разработана долгосрочная стратегия по внедрению "Цифровой социальной экосистемы".Президент подчеркнул, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с бедностью является образование. Поэтому будут созданы условия для того, чтобы хотя бы один ребенок в малообеспеченной семье получил высшее образование путем предоставления беспроцентных образовательных кредитов, дополнительных грантов и помощи в оплате контракта. Для талантливых молодых людей из социально уязвимых семей будет запущен новый проект "Светлое будущее" по обучению за рубежом.Агентство по делам молодежи будет поддерживать каждого студента, обучающегося за рубежом, а образованные молодые люди будут направляться в зарубежные вузы из топ-100 с покрытием расходов на обучение и проживание. Выпускники, получившие образование за рубежом, будут включены в национальный кадровый резерв и приняты на работу в государственные органы без конкурса.Кроме того, молодым ученым до 35 лет, получившим ученую степень в престижных международных университетах, будет предоставлена беспроцентная ссуда до 800 млн сумов на приобретение жилья сроком до 10 лет. Размер единовременного денежного вознаграждения для победителей и призеров престижных международных научных олимпиад будет увеличен в 5 раз.Квоты фонда "Эл-юрт умиди" будут увеличены для секторов энергетики, транспорта, урбанизации, современной архитектуры и медицины. Для отличников военных учебных заведений будет введена государственная стипендия Верховного главнокомандующего.Со следующего учебного года среди учащихся будут проводиться инженерные олимпиады и конкурсы, а лучшие выпускники будут поступать в технические вузы на грантовой основе.Президент поддержал предложения молодежи и заверил, что поддержка молодых людей будет неизменным приоритетом.

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