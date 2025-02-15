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https://uz.sputniknews.ru/20250215/v-uzbekistane-na-podderjku-molodyx-predprinimateley-napravyat-100-mln-47969713.html
В Узбекистане на поддержку молодых предпринимателей направят $100 млн – подробности
В Узбекистане на поддержку молодых предпринимателей направят $100 млн – подробности
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи. В формате видеоконференции обсуждены меры по дальнейшему расширению возможностей для молодых людей.
2025-02-15T10:09+0500
2025-02-15T10:27+0500
молодежь
узбекистан
шавкат мирзиёев
стартап
предпринимательство
образование
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане при Агентстве по делам молодежи намереваются создать фонд с выделением $100 млн. Из этих средств будут предоставлять молодым предпринимателям льготные кредиты до 2,5 млрд сумов и инвестиции в стартап-проекты до 2 млрд сумов. Об этом говорилось на встрече президента Шавката Мирзиёева с представителями молодежи. В формате видеоконференции обсуждены меры по дальнейшему расширению возможностей для молодых людей.На встрече президент объявил о подписании трех ключевых документов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства.В рамках этих мер при Агентстве по делам молодежи будет создан фонд с выделением $100 млн, что позволит предоставлять молодым предпринимателям льготные кредиты до 2,5 млрд сумов и инвестиции в стартап-проекты до 2 млрд сумов.Одновременно будет запущена новая система по трудоустройству выпускников вузов: Национальный банк получит $100 млн на внедрение пакета банковских услуг, направленных на превращение идей и инициатив молодежи в реальные проекты.Будет создана комиссия, состоящая из хокимов, представителей банков и бизнеса, для обеспечения трудоустройства выпускников.Алокабанк" будет преобразован в опорный банк для поддержки бизнес-проектов молодежи, ему будет выделено $200 млн. Банк будет предоставлять льготные микрозаймы до 100 млн сумов на срок до 7 лет для самозанятых.Индивидуальным предпринимателям, открывшим малый бизнес и учебные центры, нанявшим не менее 20 молодых сотрудников, будут предоставлены льготные кредиты до 5 млрд сумов. При этом не менее 30% кредитов будет направлено на поддержку женского предпринимательства.Молодым людям, зарабатывающим не менее 100 млн сумов при эффективном использовании земельных участков, будут предоставляться участки на упрощенных условиях, а молодым предпринимателям, получившим производственные площади через промышленную ипотеку, на льготных условиях будет предоставлено современное оборудование. Предприятиям сферы услуг, где работают молодые люди и выплачивается заработная плата не менее 3 млн сумов в месяц, будет установлен социальный налог в размере 1%.В регионах планируется создание парков креативной индустрии, к резидентам которых до конца 2030 года будет применяться льготный налоговый режим. Также будут организованы бизнес-школы, где обучат инновационным методам ведения бизнеса и предоставления услуг в сфере электронной коммерции.Молодым людям, обучающимся в языковых центрах в отдаленных регионах, будет предоставлена беспроцентная ссуда до 120 млн сумов. Кроме того, расходы молодежи на изучение иностранных языков в частных учебных центрах будут компенсироваться по схеме "2+6" месяцев.В IT cфере к проекту "Один миллион программистов" планируется привлечь дополнительно 300 тысяч молодых людей. Будет также разработана долгосрочная стратегия по внедрению "Цифровой социальной экосистемы".Президент подчеркнул, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с бедностью является образование. Поэтому будут созданы условия для того, чтобы хотя бы один ребенок в малообеспеченной семье получил высшее образование путем предоставления беспроцентных образовательных кредитов, дополнительных грантов и помощи в оплате контракта. Для талантливых молодых людей из социально уязвимых семей будет запущен новый проект "Светлое будущее" по обучению за рубежом.Агентство по делам молодежи будет поддерживать каждого студента, обучающегося за рубежом, а образованные молодые люди будут направляться в зарубежные вузы из топ-100 с покрытием расходов на обучение и проживание. Выпускники, получившие образование за рубежом, будут включены в национальный кадровый резерв и приняты на работу в государственные органы без конкурса.Кроме того, молодым ученым до 35 лет, получившим ученую степень в престижных международных университетах, будет предоставлена беспроцентная ссуда до 800 млн сумов на приобретение жилья сроком до 10 лет. Размер единовременного денежного вознаграждения для победителей и призеров престижных международных научных олимпиад будет увеличен в 5 раз.Квоты фонда "Эл-юрт умиди" будут увеличены для секторов энергетики, транспорта, урбанизации, современной архитектуры и медицины. Для отличников военных учебных заведений будет введена государственная стипендия Верховного главнокомандующего.Со следующего учебного года среди учащихся будут проводиться инженерные олимпиады и конкурсы, а лучшие выпускники будут поступать в технические вузы на грантовой основе.Президент поддержал предложения молодежи и заверил, что поддержка молодых людей будет неизменным приоритетом.
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молодежь узбекистан образование предприниматель стартап
молодежь узбекистан образование предприниматель стартап

В Узбекистане на поддержку молодых предпринимателей направят $100 млн – подробности

10:09 15.02.2025 (обновлено: 10:27 15.02.2025)
© iStock / gorodenkoffПрограммисты во время работы. Архивное фото
Программисты во время работы. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2025
© iStock / gorodenkoff
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Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи. В формате видеоконференции обсуждены меры по дальнейшему расширению возможностей для молодых людей.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане при Агентстве по делам молодежи намереваются создать фонд с выделением $100 млн. Из этих средств будут предоставлять молодым предпринимателям льготные кредиты до 2,5 млрд сумов и инвестиции в стартап-проекты до 2 млрд сумов. Об этом говорилось на встрече президента Шавката Мирзиёева с представителями молодежи. В формате видеоконференции обсуждены меры по дальнейшему расширению возможностей для молодых людей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи.
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2025
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На встрече президент объявил о подписании трех ключевых документов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства.
В рамках этих мер при Агентстве по делам молодежи будет создан фонд с выделением $100 млн, что позволит предоставлять молодым предпринимателям льготные кредиты до 2,5 млрд сумов и инвестиции в стартап-проекты до 2 млрд сумов.
Одновременно будет запущена новая система по трудоустройству выпускников вузов: Национальный банк получит $100 млн на внедрение пакета банковских услуг, направленных на превращение идей и инициатив молодежи в реальные проекты.
Будет создана комиссия, состоящая из хокимов, представителей банков и бизнеса, для обеспечения трудоустройства выпускников.
Алокабанк" будет преобразован в опорный банк для поддержки бизнес-проектов молодежи, ему будет выделено $200 млн. Банк будет предоставлять льготные микрозаймы до 100 млн сумов на срок до 7 лет для самозанятых.
Индивидуальным предпринимателям, открывшим малый бизнес и учебные центры, нанявшим не менее 20 молодых сотрудников, будут предоставлены льготные кредиты до 5 млрд сумов. При этом не менее 30% кредитов будет направлено на поддержку женского предпринимательства.
Молодым людям, зарабатывающим не менее 100 млн сумов при эффективном использовании земельных участков, будут предоставляться участки на упрощенных условиях, а молодым предпринимателям, получившим производственные площади через промышленную ипотеку, на льготных условиях будет предоставлено современное оборудование. Предприятиям сферы услуг, где работают молодые люди и выплачивается заработная плата не менее 3 млн сумов в месяц, будет установлен социальный налог в размере 1%.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи.
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2025
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В регионах планируется создание парков креативной индустрии, к резидентам которых до конца 2030 года будет применяться льготный налоговый режим. Также будут организованы бизнес-школы, где обучат инновационным методам ведения бизнеса и предоставления услуг в сфере электронной коммерции.
Молодым людям, обучающимся в языковых центрах в отдаленных регионах, будет предоставлена беспроцентная ссуда до 120 млн сумов. Кроме того, расходы молодежи на изучение иностранных языков в частных учебных центрах будут компенсироваться по схеме "2+6" месяцев.
В IT cфере к проекту "Один миллион программистов" планируется привлечь дополнительно 300 тысяч молодых людей. Будет также разработана долгосрочная стратегия по внедрению "Цифровой социальной экосистемы".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи.
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2025
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент подчеркнул, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с бедностью является образование. Поэтому будут созданы условия для того, чтобы хотя бы один ребенок в малообеспеченной семье получил высшее образование путем предоставления беспроцентных образовательных кредитов, дополнительных грантов и помощи в оплате контракта. Для талантливых молодых людей из социально уязвимых семей будет запущен новый проект "Светлое будущее" по обучению за рубежом.
Агентство по делам молодежи будет поддерживать каждого студента, обучающегося за рубежом, а образованные молодые люди будут направляться в зарубежные вузы из топ-100 с покрытием расходов на обучение и проживание. Выпускники, получившие образование за рубежом, будут включены в национальный кадровый резерв и приняты на работу в государственные органы без конкурса.
Кроме того, молодым ученым до 35 лет, получившим ученую степень в престижных международных университетах, будет предоставлена беспроцентная ссуда до 800 млн сумов на приобретение жилья сроком до 10 лет. Размер единовременного денежного вознаграждения для победителей и призеров престижных международных научных олимпиад будет увеличен в 5 раз.
Квоты фонда "Эл-юрт умиди" будут увеличены для секторов энергетики, транспорта, урбанизации, современной архитектуры и медицины. Для отличников военных учебных заведений будет введена государственная стипендия Верховного главнокомандующего.
Со следующего учебного года среди учащихся будут проводиться инженерные олимпиады и конкурсы, а лучшие выпускники будут поступать в технические вузы на грантовой основе.
Выступившие на встрече отметили, что предложенные меры и инициативы создадут еще больше возможностей молодежи и станут мощным стимулом для реализации ее устремлений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи.
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2025
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с представителями молодежи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поддержал предложения молодежи и заверил, что поддержка молодых людей будет неизменным приоритетом.
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