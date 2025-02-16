https://uz.sputniknews.ru/20250216/belarus-uzbekistan-smi-sotrudnichestvo-47983018.html
Ведущие белорусские СМИ намерены сотрудничать с Узбекистаном
Ведущие белорусские СМИ намерены сотрудничать с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Представители телеканала "Беларусь24" предложили наладить взаимовыгодные связи и реализовать совместные информационно-пропагандистские проекты с профильными министерствами и ведомствами республики
2025-02-16T16:30+0500
2025-02-16T16:30+0500
2025-02-16T16:30+0500
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сотрудничество
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политика
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Ведущие белорусские СМИ заинтересованы в налаживании информационного сотрудничества с Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили в посольстве РУз в Минске в ходе встречи с представителями круглосуточного телеканала "Беларусь24", белорусского государственного телеканала СТВ (Столичное телевидение), Белорусского телеграфного агентства "БелТА" и информационно-аналитического агентства "ПраймПресс".Представители телеканала "Беларусь24" предложили наладить взаимовыгодные связи и реализовать совместные информационно-пропагандистские проекты с профильными министерствами и ведомствами Узбекистана, в том числе с Агентством информации и массовых коммуникаций, министерством информации и телерадиовещания, министерством цифровых технологий и другими.В свою очередь, представители телеканала "СТВ", Белорусского телеграфного агентства "БелТА" и информационно-аналитического агентства "ПраймПресс" выразили заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества с информагентствами Узбекистана "Дунё" и "УзА", а также Международным центром исследований и инициатив.
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узбекистан беларусь сми сотрудничество
узбекистан беларусь сми сотрудничество
Ведущие белорусские СМИ намерены сотрудничать с Узбекистаном
Представители телеканала "Беларусь24" предложили наладить взаимовыгодные связи и реализовать совместные информационно-пропагандистские проекты с профильными министерствами и ведомствами республики.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
Ведущие белорусские СМИ заинтересованы в налаживании информационного сотрудничества с Узбекистаном, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили в посольстве РУз в Минске в ходе встречи с представителями круглосуточного телеканала "Беларусь24", белорусского государственного телеканала СТВ (Столичное телевидение), Белорусского телеграфного агентства "БелТА" и информационно-аналитического агентства "ПраймПресс".
“Состоялся обмен мнениями о состоянии многопланового сотрудничества Узбекистана и Беларуси, его достижениях и перспективах. Были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере широкого распространения актуальной и объективной информации среди широкой общественности об этих процессах. Стороны признали необходимость укрепления взаимодействия между средствами массовой информации двух стран”, — говорится в сообщении.
Представители телеканала "Беларусь24" предложили наладить взаимовыгодные связи и реализовать совместные информационно-пропагандистские проекты с профильными министерствами и ведомствами Узбекистана, в том числе с Агентством информации и массовых коммуникаций, министерством информации и телерадиовещания, министерством цифровых технологий и другими.
В свою очередь, представители телеканала "СТВ", Белорусского телеграфного агентства "БелТА" и информационно-аналитического агентства "ПраймПресс" выразили заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества с информагентствами Узбекистана "Дунё" и "УзА", а также Международным центром исследований и инициатив.