https://uz.sputniknews.ru/20250216/belarus-uzbekistan-smi-sotrudnichestvo-47983018.html

Ведущие белорусские СМИ намерены сотрудничать с Узбекистаном

Ведущие белорусские СМИ намерены сотрудничать с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Представители телеканала "Беларусь24" предложили наладить взаимовыгодные связи и реализовать совместные информационно-пропагандистские проекты с профильными министерствами и ведомствами республики

2025-02-16T16:30+0500

2025-02-16T16:30+0500

2025-02-16T16:30+0500

узбекистан

беларусь

сотрудничество

сми

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Ведущие белорусские СМИ заинтересованы в налаживании информационного сотрудничества с Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили в посольстве РУз в Минске в ходе встречи с представителями круглосуточного телеканала "Беларусь24", белорусского государственного телеканала СТВ (Столичное телевидение), Белорусского телеграфного агентства "БелТА" и информационно-аналитического агентства "ПраймПресс".Представители телеканала "Беларусь24" предложили наладить взаимовыгодные связи и реализовать совместные информационно-пропагандистские проекты с профильными министерствами и ведомствами Узбекистана, в том числе с Агентством информации и массовых коммуникаций, министерством информации и телерадиовещания, министерством цифровых технологий и другими.В свою очередь, представители телеканала "СТВ", Белорусского телеграфного агентства "БелТА" и информационно-аналитического агентства "ПраймПресс" выразили заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества с информагентствами Узбекистана "Дунё" и "УзА", а также Международным центром исследований и инициатив.

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