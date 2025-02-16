состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал мощным сигналом о начале диалога о мире; состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал мощным сигналом о начале диалога о мире;

заявления президента США Дональда Трампа показывают его приверженность позиции "никакой войны, нужен мир", любому государству это должно импонировать больше, чем позиция предыдущей администрации США; заявления президента США Дональда Трампа показывают его приверженность позиции "никакой войны, нужен мир", любому государству это должно импонировать больше, чем позиция предыдущей администрации США;

президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит; президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит;

первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение; первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение;

Путин будет рад приветствовать в Москве на День Победы всех глав государств, которые готовы разделить с РФ гордость за этот праздник; Путин будет рад приветствовать в Москве на День Победы всех глав государств, которые готовы разделить с РФ гордость за этот праздник;

обижаться на Запад за обман в ходе переговоров при заключении минских соглашений бессмысленно, на обиженных воду возят, а Россия извлекла необходимый опыт, который будет учитываться в будущем; обижаться на Запад за обман в ходе переговоров при заключении минских соглашений бессмысленно, на обиженных воду возят, а Россия извлекла необходимый опыт, который будет учитываться в будущем;

Президент РФ Владимир Путин проявил феерический дипломатический талант во время 16-часовых минских переговоров "нормандской четверки" в 2015 году; Президент РФ Владимир Путин проявил феерический дипломатический талант во время 16-часовых минских переговоров "нормандской четверки" в 2015 году;

срыв подписания бумаг, которые были парафированы в Стамбуле представителями России и Украины, показал, кто отвечает за свои слова, а кто нет; срыв подписания бумаг, которые были парафированы в Стамбуле представителями России и Украины, показал, кто отвечает за свои слова, а кто нет;