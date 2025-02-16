Песков: Встреча Путина и Трампа требует усилий
© Sputnik / Владимир Астапкович/
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Официальный представитель Кремля дал интервью журналисту Зарубину.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует особых усилий в плане подготовки, составления повестки дня и предварительного обмена мнениями на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Фрагменты интервью размещены в Telegram-канале журналиста.
Кроме того, официальный представитель Кремля ответил на вопрос, насколько масштабно должна быть подготовлена встреча двух лидеров.
"Если бы мы были в режиме такого регулярного диалога, в режиме нормальных взаимоотношений межгосударственных, то, наверное, это требовало бы меньшей подготовки", — считает Песков.
Комментируя почти полуторачасовой телефонный разговор российского и американского лидеров, который состоялся 12 февраля, официальный представитель Кремля отметил, что тон телефонного разговора был конструктивным с обеих сторон.
"Конструктивный, рабочий, доброжелательный", — сказал Песков.
Другие заявления пресс-секретаря президента РФ в интервью журналисту Зарубину:
состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал мощным сигналом о начале диалога о мире;
заявления президента США Дональда Трампа показывают его приверженность позиции "никакой войны, нужен мир", любому государству это должно импонировать больше, чем позиция предыдущей администрации США;
президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит;
первая потенциальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение;
Путин будет рад приветствовать в Москве на День Победы всех глав государств, которые готовы разделить с РФ гордость за этот праздник;
обижаться на Запад за обман в ходе переговоров при заключении минских соглашений бессмысленно, на обиженных воду возят, а Россия извлекла необходимый опыт, который будет учитываться в будущем;
Президент РФ Владимир Путин проявил феерический дипломатический талант во время 16-часовых минских переговоров "нормандской четверки" в 2015 году;
срыв подписания бумаг, которые были парафированы в Стамбуле представителями России и Украины, показал, кто отвечает за свои слова, а кто нет;
Президент РФ Владимир Путин всегда в деталях, аргументированно и терпеливо доносит до своих собеседников позицию России.