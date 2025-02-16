https://uz.sputniknews.ru/20250216/rossiyskie-voyska-porazili-infrastrukturu-aerodromov-vsu-47984733.html
Российские войска поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские войска поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Sputnik Узбекистан
Также был нанесен удар энергетическому объекту, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины
2025-02-16T15:50+0500
2025-02-16T15:50+0500
2025-02-16T15:50+0500
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Российские вооруженные силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки БПЛА, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.По его данным, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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россия поражение инфраструктура аэродромы всу
россия поражение инфраструктура аэродромы всу
Российские войска поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Также был нанесен удар энергетическому объекту, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
Российские вооруженные силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки БПЛА, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщает
Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники противника в 141-м районе", — говорится в сводке российского военного ведомства.
По его данным, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.