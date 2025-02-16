https://uz.sputniknews.ru/20250216/sestry-xolmuxamedovy-xotim-znakomit-mir-s-iskusstvom-uzbekskoy-vyshivki-47981801.html

Сестры Холмухамедовы: Хотим знакомить мир с искусством узбекской вышивки

Сестры Холмухамедовы: Хотим знакомить мир с искусством узбекской вышивки

Sputnik Узбекистан

Паризод и Шахризод Холмухамедовы из Ташкентской области – не потомственные мастерицы, однако 10 лет назад они всерьез занялись вышивкой сюзане и сделали это делом жизни

2025-02-16T18:10+0500

2025-02-16T18:10+0500

2025-02-16T18:10+0500

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узбекистан

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Определиться с будущей профессией девочкам помог отец – художник и педагог Жасур Холмухамедов. Он с детства водил дочерей на выставки и культурные мероприятия, прививая им художественный вкус и любовь к искусству.Первой заняться вышивкой и поступить в Республиканский колледж дизайна имени А. Ходжаева он предложил старшей дочери Паризод. Видя интерес и усердие сестры, вышивать начала и младшая Шахризод, которая позже поступила в Республиканскую специализированную художественную школу имени Павла Бенькова.Обе девочки окончили вузы: Паризод – Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, а Шахризод – Национальный институт живописи и дизайна имени Камолиддина Бехзода.Сегодня они сами обучают мастерству узбекской вышивки детей и молодежь в Республиканской специализированной художественной школе имени П. Бенькова и детской школе музыки и искусств № 24 Юкоричирчикского района.Кропотливо создавать сложные узоры узбекской вышивки и совмещать это с работой с молодежью не всегда просто. Но талантливые мастерицы стараются успевать все.Времени на одну вышитую работу уходит немало: от 2 недель до 6 месяцев и больше. Сначала делается эскиз композиции на бумаге. Затем рисунок переносится на ткань – обязательно натуральную, чаще всего это адрас или шелк, и вышивается. После этого готовится другим мастером само изделие — каркас для клатча или ремень, для которых делалась вышивка.Еще одна важная задача — найти натуральные шелковые нити и ткани. Их мастерицы специально заказывают из Ферганской долины. Окрашивают тоже сами, и в этом помогает папа. Для покраски используют исключительно натуральные красители, такие как луковая шелуха, гранатовые корки или тутовник.Сейчас у девушек уже есть бренд. Они продают готовые изделия на выставках и ярмарках, а также создают работы под конкретные заказы. Цена — от 200 тыс. до 7 млн сумов.В прошлом году сюзане Паризод и Шахризод были отмечены “Знаком качества для ремесленной продукции” ЮНЕСКО. А также они завоевали гран-при конкурса “Sharq Yulduzlari”.Сестры мечтают открыть собственную мастерскую и шоу-рум, увеличить количество учеников — шогирдов и побывать на зарубежных выставках.Сестры очень хотят, чтобы сюзане — древнее искусство узбекской художественной вышивки жило и передавалось из поколения в поколение.Еще одна важная цель — обучать девушек и женщин ремеслу, которое поможет им найти достойную работу, призвание и место в жизни.Сама Паризод, выйдя замуж, не оставила любимое дело, а еще больше развивается, чувствуя поддержку супруга и семьи. Сегодня она является депутатом молодежного парламента при Сенате и много работает с молоыми людьми.А еще семья Холмухамедовых в 2024 году отмечена знаком “Ибратли оила”, что значит “образцовая семья”. Здесь подрастают также двое сыновей Шохжахон и Нуруллахон, которые также хотят быть достойными родителей и сестер.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан

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сестры холмухамедовы искусство узбекская вышивка