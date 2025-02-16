https://uz.sputniknews.ru/20250216/ssha-vstupili-v-glavnuyu-dlya-sebya-voynu-47981364.html

США вступили в главную для себя войну

США вступили в главную для себя войну

Sputnik Узбекистан

Если кто-то недоумевал, почему Соединенные Штаты в режиме аллюр три креста принуждают Украину и ЕС сворачивать боевые действия и искать компромисс с Москвой... 16.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-16T17:00+0500

2025-02-16T17:00+0500

2025-02-16T17:00+0500

колумнисты

китай

сша

канада

дональд трамп

барак обама

евросоюз

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Если кто-то недоумевал, почему Соединенные Штаты в режиме аллюр три креста принуждают Украину и ЕС сворачивать боевые действия и искать компромисс с Москвой, то отныне это больше не тайна. Дональд Трамп заявил, что подписал указ, вводящий рекордный объем торговых пошлин на товары из Китая. Об этом пишет колумнист РИА Новости.В свойственной ему манере американский президент поведал журналистам, что благодаря его усилиям во время предыдущего срока он спас американскую сталелитейную промышленность и Штаты получили от Китая миллиарды долларов, не отдавая в рамках обоюдной торговли ни единого лишнего цента. Текущий тарифный пакет Трамп оценил в 600 миллиардов.Торговая война между США и Китаем, которую ожидали с момента избрания Дональда Трампа, началась.Теперь все процессы и события, запущенные новой администрацией еще до вступления Трампа в должность, выстроились в четкую линию стратегии. В частности, стало ясно, какую цель преследовал кавалерийский наезд на Канаду и Мексику. Второго февраля было подписано распоряжение, вводившее 25-процентные пошлины на широкую номенклатуру товаров из этих стран. Причем подавалось это под совершенно нелогичной упаковкой — якобы в рамках борьбы с наркотрафиком. Оттава и Мехико продержались ровно сутки, после чего согласились на все требования, в том числе по усилению охраны границ и контролю товарных потоков через них. Но по законам иллюзиона, когда зрителя отвлекают на второстепенное, в эту операция вшили еще одну, гораздо более важную. В этот же пакет включили тарифы на ряд китайских товаров, причем ставка была ниже канадско-мексиканской — всего десять процентов.После капитуляции канадцев и мексиканцев Трамп ввел уже персональные заградительные пошлины против Китая, вновь без всякой логической привязки — под предлогом борьбы с опиоидной эпидемией внутри США. Пекин отреагировал мгновенно, введя зеркальные меры. В частности, теперь уголь и СПГ из Штатов облагаются дополнительной пошлиной в 15 процентов, а нефть, пикапы, легковые автомобили и сельскохозяйственная техника — в десять процентов. Скорость ответного хода прозрачно намекает, что Китай не тешил себя пустыми надеждами и готовился заранее.На незримом трансокеанском ринге краткое затишье. Памятуя первый сезон этого вовсе не смешного для мировой экономики сериала, следующий ход вновь за американцами, на что последует зеркальный, а может быть, и асимметричный ответ китайцев. Трамп может сколько угодно рассказывать изрядно прореженному пулу журналистов, допускаемых нынче на пресс-конференции в Белый дом, как он победоносно крушит Китай, но результаты первого противостояния толсто намекают на обратное.Освежим в памяти, с чего началась, как протекала, а главное, чем завершилась первая американо-китайская война, в которой не участвовали ударные авианосные группы, но мировая торговая карта по завершении претерпела изрядные изменения.Дональд Трамп любит приписывать запуск торгового спарринга с Китаем исключительно себе, однако это не совсем так. Первые заградительные пошлины на китайскую металлопродукцию ввел Барак Обама под самый занавес своего правления и перед передачей дел рыжему республиканцу. Пошлина на китайскую сталь и прокат была умопомрачительной — 275 процентов. Правда, под каток попали также японские (71 процент), бразильские (37 процентов) и индийские (31 процент) металлурги. Но это все-таки была разовая, точечная акция, а въехавший в Капитолий Трамп придал этой работе размах и системность.И тогда, и сегодня Трамп заявляет основной своей целью ликвидацию торгового дисбаланса. Институт международной экономики Петерсона утверждает, что по состоянию на 2016 год импорт из Китая, номинированный в долларах, превосходил обратный поток американских товаров на 346 миллиардов. К 2018 году этот дисбаланс увеличился до 418 миллиардов, и на тот момент это был исторический антирекорд. Декларируя оглушительную победу над Китаем, Дональд Трамп в 2020 году утверждал, что под его чутким руководством удалось понизить зависимость от китайских товаров до 342 миллиардов. При этом тот же находящийся в Вашингтоне Институт Петерсона пишет, что чистое снижение по сравнению с 2016 годом, когда Трамп пришел к власти, составило всего четыре миллиарда. Более того, все эти игрища привели к тому, что торговый дисбаланс США со всем остальным миром установил новый антирекорд, поднявшись с 735 миллиардов (в 2016 году) до 845 миллиардов долларов (в 2020-м).Но дело не только в абсолютных цифрах.Выходя на первый раунд, Соединенные Штаты обвиняли Китай в том, что он ворует технологии, не соблюдает патентное право и тем самым наносит громадные убытки соответствующим отраслям американской экономики. Среди них микроэлектроника, фармацевтика, полупроводниковая продукция, автомобиле- и машиностроение, включая сельхозтехнику. Забегая вперед, отметим, что эти отрасли сильнее всего и пострадали в итоге. По самым скромным подсчетам, на падении котировок ценных бумаг профильных американских компаний они потеряли около 1,7 триллиона долларов, реальный ВВП США сократился на 0,3 процента, а лишились работы свыше трехсот тысяч квалифицированных сотрудников.При этом невозможно оценить ущерб от разрушения системы внешнего производства по-американски — это когда в условном Китае или Вьетнаме размещают фабрику по выпуску некой лицензионной продукции. Местным под соусом создания рабочих мест разрешалось выпускать товары, получая за это скромный процент (обычно не более пяти-десяти), а владелец лицензии и товарного знака потом продавал продукцию на внешних рынках с трех-пятикратной наценкой. Китай эту схему принимал ровно до того момента, пока не осознал собственный производственный потенциал и зависимость — но уже не свою, а заказчиков — от китайских мощностей. И в один момент просто начал "переосмыслять" американские товары, технологии и сервисы, производя под собственными брендами бульдозеры, пилюли, программное обеспечение, мобильные телефоны, авиационные двигатели и еще тысячи наименований.Нельзя сказать, что это был нокаут. Китай, верный своей исторической философии, не лез в прямой мордобой — просто молча разобрал пару стен в монолите американской торговой гегемонии.Но главное, Китай осознал, куда ему нужно двигаться дальше и какие отрасли реального сектора развивать. Прошлогодняя истерика в США и Европе по поводу захвата китайскими электромобилями западных рынков — прямое следствие той торговой войны и выводов, сделанных по ее результатам.Нужно добавить, что в прошлый раз импорт китайских товаров в США не прекратился. Он просто сменил флаги. Евразийский исследовательский институт подсчитал, что главным бенефициаром того противостояния стал Вьетнам. Именно через него переваливалась громадная часть китайского и индийского металлопроката, но уже под красным флагом с желтой звездой.К концу 2021 года, когда между Вашингтоном и Пекином было подписано промежуточное соглашение, общий объем китайского импорта в Штаты на двухлетнем отрезке сократился почти на 35 процентов, но в дальнейшем отыграл утерянное, и сегодня американские экономисты оценивают общее сокращение всего в три процента. Кстати, в период 2017-2019 годов освободившуюся нишу китайских товаров заняли канадцы и мексиканцы. Именно тогда их торговый баланс с США стал 53 и 131 миллиард долларов не в пользу последних. Так что Трамп фактически наказал Канаду и Мексику за свои же художества.Делать прогнозы сейчас слишком рано и опрометчиво. Ждем следующих движений шахматных фигур на этой доске. Но в целом есть серьезные подозрения, что легкой прогулки у Трампа не получится.

канада

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2025

Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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сша война