https://uz.sputniknews.ru/20250216/ulugbek-usmanov-uzbekistan-fextovaniye-bronza-47984336.html
Узбекистанский фехтовальщик завоевал бронзу на этапе молодежного Кубка мира
Узбекистанский фехтовальщик завоевал бронзу на этапе молодежного Кубка мира
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте проходит этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди молодежи. В нем участвуют 158 спортсменов из 15 стран
2025-02-16T15:10+0500
2025-02-16T15:10+0500
2025-02-16T15:10+0500
спорт
ташкент
узбекистан
фехтование
бронза
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. Узбекистанец Улугбек Усмонов завоевал бронзовую медаль на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходит в столице Узбекистана, сообщает пресс-служба НОК.Первое и второе места у итальянских фехтовальщиков.Сегодня лучших определят в командной программе, добавили в пресс-службе.Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди молодежи стартовал 14 февраля. В трехдневных соревнованиях участвуют 158 спортсменов из 15 стран.
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узбекистан фехтовальщик бронза молодежный кубок мира ташкент
узбекистан фехтовальщик бронза молодежный кубок мира ташкент
Узбекистанский фехтовальщик завоевал бронзу на этапе молодежного Кубка мира
В Ташкенте проходит этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди молодежи. В нем участвуют 158 спортсменов из 15 стран.
ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik
. Узбекистанец Улугбек Усмонов завоевал бронзовую медаль на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходит в столице Узбекистана, сообщает
пресс-служба НОК.
"По итогам бескомпромиссных состязаний на третью ступень пьедестала почета поднялся Улугбек Усмонов", — говорится в сообщении.
Первое и второе места у итальянских фехтовальщиков.
Сегодня лучших определят в командной программе, добавили в пресс-службе.
Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди молодежи стартовал 14 февраля. В трехдневных соревнованиях участвуют 158 спортсменов из 15 стран.