https://uz.sputniknews.ru/20250216/ulugbek-usmanov-uzbekistan-fextovaniye-bronza-47984336.html

Узбекистанский фехтовальщик завоевал бронзу на этапе молодежного Кубка мира

Узбекистанский фехтовальщик завоевал бронзу на этапе молодежного Кубка мира

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте проходит этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди молодежи. В нем участвуют 158 спортсменов из 15 стран

2025-02-16T15:10+0500

2025-02-16T15:10+0500

2025-02-16T15:10+0500

спорт

ташкент

узбекистан

фехтование

бронза

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. Узбекистанец Улугбек Усмонов завоевал бронзовую медаль на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходит в столице Узбекистана, сообщает пресс-служба НОК.Первое и второе места у итальянских фехтовальщиков.Сегодня лучших определят в командной программе, добавили в пресс-службе.Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди молодежи стартовал 14 февраля. В трехдневных соревнованиях участвуют 158 спортсменов из 15 стран.

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