https://uz.sputniknews.ru/20250216/uzbekistan-predlojil-uchredit-mejdunarodnyy-folklorno-etnograficheskiy-festival-47980118.html

Узбекистан предложил учредить международный фольклорно-этнографический фестиваль

Узбекистан предложил учредить международный фольклорно-этнографический фестиваль

Sputnik Узбекистан

Цель — широкая пропаганда фольклорного искусства среди молодежи стран Содружества, сохранение и развитие разнообразия национальных культур и нематериального культурного наследия государств-участников СНГ

2025-02-16T12:10+0500

2025-02-16T12:10+0500

2025-02-16T12:10+0500

узбекистан

фестиваль

снг

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Узбекистан предложил учредить международный фольклорно-этнографический фестиваль "Караван народного творчества", сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.С такой инициативой представители республики выступили на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС) и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве.В ходе встречи отмечали приоритетность гуманитарной сферы, основанной на исторической и культурной общности, духовных традициях и ценностях, доверии между народами, для развития взаимовыгодного сотрудничества стран Содружества.Повестка включала более 20 вопросов. В их числе изменения персонального состава СГС и МФГС, организационно-финансовые аспекты работы Межгосфонда, подготовка и проведение межгосударственных премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов", XVIII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.“Участники совместного заседания обсудили предложение узбекской стороны об учреждении международного фольклорно-этнографического фестиваля "Караван народного творчества". Планируется, что фестиваль будет способствовать широкой пропаганде фольклорного искусства среди молодежи стран Содружества, сохранению и развитию гармонии и разнообразия национальных культур и нематериального культурного наследия государств-участников СНГ, популяризации традиционного искусства и его интеграции в современный образ жизни, укреплению международного культурного сотрудничества”, — говорится в сообщении.

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