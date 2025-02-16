https://uz.sputniknews.ru/20250216/v-dushanbe-sozdadut-sad-drujby-uzbekistana-i-tadjikistana-47980832.html
В Душанбе создадут "Сад дружбы" Узбекистана и Таджикистана
В Душанбе создадут "Сад дружбы" Узбекистана и Таджикистана
Sputnik Узбекистан
Проект является не только символом братства между двумя странами, но и играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и развитии сельского хозяйства
2025-02-16T13:20+0500
2025-02-16T13:20+0500
2025-02-16T13:20+0500
узбекистан
таджикистан
сотрудничество
сельское хозяйство
проект
сад дружбы
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Душанбе создадут "Сад дружбы" Узбекистана и Таджикистана, сообщает Минсельхоз РУз.Директор Агентства по развитию агропромышленности посетил Таджикистан и провел переговоры с первым замминистра сельского хозяйства РТ.Стороны договорились, что таджикская сторона выделит участок, а узбекская отправит саженцы, адаптированные к местному климату, а также окажет агротехнические услуги для обеспечения их устойчивого роста.Этот проект не только является символом братства между двумя странами, но и играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и развитии сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, таджикистан, сотрудничество, сельское хозяйство, проект, сад дружбы
узбекистан, таджикистан, сотрудничество, сельское хозяйство, проект, сад дружбы
В Душанбе создадут "Сад дружбы" Узбекистана и Таджикистана
Проект является не только символом братства между двумя странами, но и играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и развитии сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
В Душанбе создадут "Сад дружбы" Узбекистана и Таджикистана, сообщает
Минсельхоз РУз.
Директор Агентства по развитию агропромышленности посетил Таджикистан и провел переговоры с первым замминистра сельского хозяйства РТ.
Стороны договорились, что таджикская сторона выделит участок, а узбекская отправит саженцы, адаптированные к местному климату, а также окажет агротехнические услуги для обеспечения их устойчивого роста.
“В ходе встречи обсуждался проект сада и были определены меры по его реализации. Официальные лица осмотрели территорию, отведенную под "Сад Дружбы" в Душанбе, и обсудили этапы реализации проекта. По итогам встречи были выработаны необходимые рекомендации, и в тот же день началась практическая работа по проекту”, — говорится в сообщении.
Этот проект не только является символом братства между двумя странами, но и играет важную роль в обеспечении экологической устойчивости и развитии сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.