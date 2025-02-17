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Лавров и Ушаков отправятся в Эр-Рияд на переговоры с представителями США
Лавров и Ушаков отправятся в Эр-Рияд на переговоры с представителями США
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Песков: Министр иностранных дел РФ и помощник президента России вылетят в столицу Саудовской Аравии по поручению Владимира Путина.
2025-02-17T19:10+0500
2025-02-17T19:10+0500
2025-02-17T19:10+0500
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков вылетят в Эр-Рияд Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.По его словам, Лавров и Ушаков в понедельник вылетают в столицу Саудовской Аравии по поручению Владимира Путина.Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
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лавров ушаков эр-рияд переговоры сша
лавров ушаков эр-рияд переговоры сша
Лавров и Ушаков отправятся в Эр-Рияд на переговоры с представителями США
Песков: Министр иностранных дел РФ и помощник президента России вылетят в столицу Саудовской Аравии по поручению Владимира Путина.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков вылетят в Эр-Рияд Саудовской Аравии. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
По его словам, Лавров и Ушаков в понедельник вылетают в столицу Саудовской Аравии по поручению Владимира Путина.
"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", — рассказал официальный представитель Кремля.
Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.