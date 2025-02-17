https://uz.sputniknews.ru/20250217/lavrov-i-ushakov-otpravyatsya-v-er-riyad-na-peregovory-s-predstavitelyami-ssha-47996850.html

Лавров и Ушаков отправятся в Эр-Рияд на переговоры с представителями США

Лавров и Ушаков отправятся в Эр-Рияд на переговоры с представителями США

Sputnik Узбекистан

Песков: Министр иностранных дел РФ и помощник президента России вылетят в столицу Саудовской Аравии по поручению Владимира Путина.

2025-02-17T19:10+0500

2025-02-17T19:10+0500

2025-02-17T19:10+0500

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков вылетят в Эр-Рияд Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.По его словам, Лавров и Ушаков в понедельник вылетают в столицу Саудовской Аравии по поручению Владимира Путина.Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.

россия

саудовская аравия

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