https://uz.sputniknews.ru/20250217/mekka-mechet-uzbekskiy-restoran-47989383.html
На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан
На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан
Sputnik Узбекистан
Заведение, рассчитанное на 450 человек, будет знакомить гостей с национальной кухней и продвигать турпотенциал республики
2025-02-17T13:40+0500
2025-02-17T13:40+0500
2025-02-17T13:40+0500
общество
узбекистан
саудовская аравия
мекка
ресторан
национальные блюда
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан, сообщает ИА "Дунё".В реализации этого проекта активно участвовали посольство Узбекистана в Саудовской Аравии и Генеральное консульство в Джидде. Ресторан, рассчитанный на 450 гостей, предлагает блюда узбекской кухни, знакомит посетителей с богатой гастрономической культурой республики.Отмечается, что заведение играет важную роль в продвижении туристического потенциала Узбекистана.“Благодаря богатому меню, включающему плов, самсу, шурпу, манты и другие традиционные блюда, ресторан становится своеобразным гастрономическим мостом между Узбекистаном и паломниками со всего мира”, — говорится в сообщении.
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мекка мечеть узбекский ресторан
мекка мечеть узбекский ресторан
На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан
Заведение, рассчитанное на 450 человек, будет знакомить гостей с национальной кухней и продвигать турпотенциал республики.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан, сообщает
ИА "Дунё".
“В самом сердце исламского мира, на территории священной мечети Масжид аль-Харам, открылся первый узбекский ресторан. Заведение, расположенное на 3-м этаже легендарного комплекса "The Clock Tower", уже стало популярным местом среди паломников и гостей со всего мира”, — говорится в сообщении.
В реализации этого проекта активно участвовали посольство Узбекистана в Саудовской Аравии и Генеральное консульство в Джидде.
Ресторан, рассчитанный на 450 гостей, предлагает блюда узбекской кухни, знакомит посетителей с богатой гастрономической культурой республики.
Отмечается, что заведение играет важную роль в продвижении туристического потенциала Узбекистана.
“Благодаря богатому меню, включающему плов, самсу, шурпу, манты и другие традиционные блюда, ресторан становится своеобразным гастрономическим мостом между Узбекистаном и паломниками со всего мира”, — говорится в сообщении.