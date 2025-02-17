https://uz.sputniknews.ru/20250217/mekka-mechet-uzbekskiy-restoran-47989383.html

На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан

На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан

Sputnik Узбекистан

Заведение, рассчитанное на 450 человек, будет знакомить гостей с национальной кухней и продвигать турпотенциал республики

2025-02-17T13:40+0500

2025-02-17T13:40+0500

2025-02-17T13:40+0500

общество

узбекистан

саудовская аравия

мекка

ресторан

национальные блюда

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На территории мечети аль-Харам в Мекке открыли первый узбекский ресторан, сообщает ИА "Дунё".В реализации этого проекта активно участвовали посольство Узбекистана в Саудовской Аравии и Генеральное консульство в Джидде. Ресторан, рассчитанный на 450 гостей, предлагает блюда узбекской кухни, знакомит посетителей с богатой гастрономической культурой республики.Отмечается, что заведение играет важную роль в продвижении туристического потенциала Узбекистана.“Благодаря богатому меню, включающему плов, самсу, шурпу, манты и другие традиционные блюда, ресторан становится своеобразным гастрономическим мостом между Узбекистаном и паломниками со всего мира”, — говорится в сообщении.

узбекистан

саудовская аравия

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мекка мечеть узбекский ресторан