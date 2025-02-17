https://uz.sputniknews.ru/20250217/minekonomfin-uzbekistan-oproverjeniye-47988095.html

Минэкономфин Узбекистана опроверг слухи о повышении зарплат, пенсий и пособий

Минэкономфин Узбекистана опроверг слухи о повышении зарплат, пенсий и пособий

Sputnik Узбекистан

Ранее в соцсетях распространилась новость о повышении в республике размеров зарплат, пенсий и пособий с 1 марта и с 1 августа на 10%.

2025-02-17T12:32+0500

2025-02-17T12:32+0500

2025-02-17T12:32+0500

общество

узбекистан

министерство экономики и финансов узбекистана

пенсия

зарплата

пособие

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Министерство экономики и финансов Узбекистана опровергло сообщения в социальных сетях о предстоящем повышении размеров зарплат, пенсий и пособий.Соответствующая информация публикуется в официальных источниках государственных органов, добавили в Минэкономфине, попросив граждан полагаться на достоверные источники и не распространять непроверенные новости.

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