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Минэкономфин Узбекистана опроверг слухи о повышении зарплат, пенсий и пособий
Минэкономфин Узбекистана опроверг слухи о повышении зарплат, пенсий и пособий
Sputnik Узбекистан
Ранее в соцсетях распространилась новость о повышении в республике размеров зарплат, пенсий и пособий с 1 марта и с 1 августа на 10%.
2025-02-17T12:32+0500
2025-02-17T12:32+0500
2025-02-17T12:32+0500
общество
узбекистан
министерство экономики и финансов узбекистана
пенсия
зарплата
пособие
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Министерство экономики и финансов Узбекистана опровергло сообщения в социальных сетях о предстоящем повышении размеров зарплат, пенсий и пособий.Соответствующая информация публикуется в официальных источниках государственных органов, добавили в Минэкономфине, попросив граждан полагаться на достоверные источники и не распространять непроверенные новости.
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минэкономфин узбекистан повышение зарплаты пенсии пособия опровержение слухи соцсети
минэкономфин узбекистан повышение зарплаты пенсии пособия опровержение слухи соцсети
Минэкономфин Узбекистана опроверг слухи о повышении зарплат, пенсий и пособий
Ранее в соцсетях распространилась новость о повышении в республике размеров зарплат, пенсий и пособий с 1 марта и с 1 августа на 10%.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Министерство экономики и финансов Узбекистана опровергло
сообщения в социальных сетях о предстоящем повышении размеров зарплат, пенсий и пособий.
“Сообщения о повышении зарплат, пенсий и пособий на 10% с 1 марта и с 1 августа не соответствуют действительности”, — говорится в заявлении ведомства.
Соответствующая информация публикуется в официальных источниках государственных органов, добавили в Минэкономфине, попросив граждан полагаться на достоверные источники и не распространять непроверенные новости.