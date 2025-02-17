https://uz.sputniknews.ru/20250217/otkrytiye-vystavki-sardora-nugmanova-tashkent-47993893.html

Возвращение к природе и поиски себя: открытие выставки Сардора Нугманова

Возвращение к природе и поиски себя: открытие выставки Сардора Нугманова

Sputnik Узбекистан

Экспозиция включает в себя семь тематических залов, где представлены 50 картин и 4 инсталляции, в которые автор заложил глубокий философский смысл. 17.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-17T18:40+0500

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видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

выставка

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В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка Сардора Нугманова “Возвращение. Живопись как дыхание времени”.Экспозиция включает в себя семь тематических залов, где представлены 50 картин и 4 инсталляции, в которые автор заложил глубокий философский смысл. Через них художник раскрывает взаимодействие природы, технологий и экологии. Это не только возвращение к истокам и поиски себя, но и отражение негативного воздействия человека на окружающую среду.Для самого Нугманова выставка глубоко символична. Она стала "возвращением" после длительного творческого перерыва: предыдущая прошла в 2017 году. На работу над новым проектом ушло больше четырех месяцев.Выставка “Возвращение. Живопись как дыхание времени” организована при поддержке Академии художеств Узбекистана, министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз, Комитета по туризму страны и других организаций.Выставка продлится до 23 февраля.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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