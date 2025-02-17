https://uz.sputniknews.ru/20250217/otkrytiye-vystavki-sardora-nugmanova-tashkent-47993893.html
Возвращение к природе и поиски себя: открытие выставки Сардора Нугманова
Возвращение к природе и поиски себя: открытие выставки Сардора Нугманова
Sputnik Узбекистан
Экспозиция включает в себя семь тематических залов, где представлены 50 картин и 4 инсталляции, в которые автор заложил глубокий философский смысл. 17.02.2025, Sputnik Узбекистан
2025-02-17T18:40+0500
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2025-02-17T18:40+0500
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В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка Сардора Нугманова “Возвращение. Живопись как дыхание времени”.Экспозиция включает в себя семь тематических залов, где представлены 50 картин и 4 инсталляции, в которые автор заложил глубокий философский смысл. Через них художник раскрывает взаимодействие природы, технологий и экологии. Это не только возвращение к истокам и поиски себя, но и отражение негативного воздействия человека на окружающую среду.Для самого Нугманова выставка глубоко символична. Она стала "возвращением" после длительного творческого перерыва: предыдущая прошла в 2017 году. На работу над новым проектом ушло больше четырех месяцев.Выставка “Возвращение. Живопись как дыхание времени” организована при поддержке Академии художеств Узбекистана, министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз, Комитета по туризму страны и других организаций.Выставка продлится до 23 февраля.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, узбекистан, ташкент, выставка, видео
видео, эксклюзив, узбекистан, ташкент, выставка, видео
Возвращение к природе и поиски себя: открытие выставки Сардора Нугманова
Эксклюзив
Экспозиция включает в себя семь тематических залов, где представлены 50 картин и 4 инсталляции, в которые автор заложил глубокий философский смысл.
В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка Сардора Нугманова “Возвращение. Живопись как дыхание времени”.
Экспозиция включает в себя семь тематических залов, где представлены 50 картин и 4 инсталляции, в которые автор заложил глубокий философский смысл. Через них художник раскрывает взаимодействие природы, технологий и экологии. Это не только возвращение к истокам и поиски себя, но и отражение негативного воздействия человека на окружающую среду.
“Не буду скрывать, я вдохновился проектом Regeneration. Это была концептуальная и очень красивая выставка. После этого я захотел сделать что-то в подобном формате. Надеюсь, что у меня получилось. Конечно, все это я не мог бы сделать один. У меня есть команда, друзья-художники, которые меня поддерживали и помогали”, — рассказал автор работ.
Для самого Нугманова выставка глубоко символична. Она стала "возвращением" после длительного творческого перерыва: предыдущая прошла в 2017 году. На работу над новым проектом ушло больше четырех месяцев.
Выставка “Возвращение. Живопись как дыхание времени” организована при поддержке Академии художеств Узбекистана, министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз, Комитета по туризму страны и других организаций.
Выставка продлится до 23 февраля.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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