https://uz.sputniknews.ru/20250217/press-sentr-sputnik-turpotentsial-tashoblast-47989779.html
В пресс-центре Sputnik обсудят туристический потенциал Ташкентской области
В пресс-центре Sputnik обсудят туристический потенциал Ташкентской области
Sputnik Узбекистан
Спикеры расскажут о туристических проектах, которые планируют в столичном регионе в новом сезоне
2025-02-17T14:10+0500
2025-02-17T14:10+0500
2025-02-17T14:24+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
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узбекистан
туризм
ташкентская область
проект
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 18 февраля в 14.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Туристический потенциал Ташкентской области: новые проекты и перспективы развития". Участники:Спикеры расскажут о том, какие туристические проекты планируют в столичном регионе в новом сезоне.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, туризм, ташкентская область, проект
пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, туризм, ташкентская область, проект
В пресс-центре Sputnik обсудят туристический потенциал Ташкентской области
14:10 17.02.2025 (обновлено: 14:24 17.02.2025)
Спикеры расскажут о туристических проектах, которые планируют в столичном регионе в новом сезоне.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 18 февраля в 14.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Туристический потенциал Ташкентской области: новые проекты и перспективы развития".
заместитель начальника Ташкентского областного управления туризма Хуршид Тошпулатов;
главный специалист по развитию кадрового потенциала в сфере туризма и работе с образовательными учреждениями Ташкентского областного управления туризма Жахонгир Эшонкулов.
Спикеры расскажут о том, какие туристические проекты планируют в столичном регионе в новом сезоне.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com,
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.