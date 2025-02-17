https://uz.sputniknews.ru/20250217/press-sentr-sputnik-turpotentsial-tashoblast-47989779.html

В пресс-центре Sputnik обсудят туристический потенциал Ташкентской области

В пресс-центре Sputnik обсудят туристический потенциал Ташкентской области

Sputnik Узбекистан

Спикеры расскажут о туристических проектах, которые планируют в столичном регионе в новом сезоне

2025-02-17T14:10+0500

2025-02-17T14:10+0500

2025-02-17T14:24+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

туризм

ташкентская область

проект

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 18 февраля в 14.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Туристический потенциал Ташкентской области: новые проекты и перспективы развития". Участники:Спикеры расскажут о том, какие туристические проекты планируют в столичном регионе в новом сезоне.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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пресс-конференция, пресс-центр, sputnik, узбекистан, туризм, ташкентская область, проект