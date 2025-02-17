https://uz.sputniknews.ru/20250217/prizrak-nyurnberga-brodit-po-evrope-47987123.html

Призрак Нюрнберга бродит по Европе

Призрак Нюрнберга бродит по Европе

Sputnik Узбекистан

Эммануэль Макрон срочно собирает сегодня в Париже глав ЕС, чтобы обсудить "отношения с Трампом". Приглашены также британские товарищи. Дискуссия обещает стать нервной — виной тому незабываемая Мюнхенская конференция, где команда Трампа сумела всех удивить

2025-02-17T17:00+0500

2025-02-17T17:00+0500

2025-02-17T17:00+0500

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После встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене Зеленский, по словам свидетелей, вышел из кабинета "возбужденным и раскрасневшимся". Но не меньше нервничали и его европейские патроны. Налилась кровью лысина Олафа Шольца — он решил, что "действия Трампа создают угрозу для Германии". Нездоровый румянец заполыхал на скулах Каи Каллас — прибалтийская женщина на голубом глазу заявила, что мирные жители России не гибнут в ходе украинского конфликта.Сегодня эти нервные люди будут обсуждать, что им делать ввиду прихода Трампа. Потому что смысл существования этих лидеров свелся к продолжению украинского конфликта, а президент США явно хочет его завершить, пишет колумнист РИА Новости.Казалось бы, мир в Европе нужен прежде всего самим европейцам. Десятки миллионов людей там мечтают о дружбе с Россией, восстановлении нормальных экономических связей, прекращении военной истерии. Все истосковались по миру, но огромная часть европейского истеблишмента, взращенная Демпартией США, присосалась к этой войне, как клещ. Макрон и Шольц, фон дер Ляйен и Бербок, Каллас и Боррель прекрасно понимают, что прекращение войны — это приговор им как политикам. Они не справились. Они втащили европейские страны в противостояние с Россией, проиграли его и совершили действия, которые привели к гибели сотен тысяч человек.Народы стран Европы припомнят им все и заменят их новыми (хочется верить, более вменяемыми) людьми на высоких постах. В сущности, судьба европейских лидеров сейчас — это мягкий вариант судьбы Зеленского. Их как минимум ждет крах карьеры, а как максимум — судебное преследование.Только чтобы сохранить свои места, эти нервные люди пытаются затягивать конфликт на Украине. Изначально, как нетрудно догадаться, план у них был простой — попытаться "пересидеть" Трампа, как-то протянув четыре года в надежде на возвращение к власти Демпартии США.Но в Мюнхен приехал вице-президент Джей Ди Вэнс и произнес там тронную речь, из которой стало понятно, что у этого человека немалые шансы на то, чтобы сменить Трампа в Белом доме на один, а то и на два срока.Хуже того: через головы европейских элит Вэнс обратился к народам Европы. Они сегодня мечтают о мире, спокойствии, демократии, торжестве традиционных ценностей. Вместо этого власти с упорством идиотов подсовывают им гей-парады, отмену демократических выборов, военную истерию и червяков на обед.Десятки ярких правых политиков Европы — от Алисы Вайдель до Флориана Филиппо, от Роберта Фицо до Виктора Орбана — настаивают на завершении украинского конфликта, снятии суицидальных санкций, восстановлении отношений с Россией. У этих людей огромная избирательная база, за ними десятки, если не сотни миллионов человек.Но пробайденовские глобалисты грудью кидаются на амбразуру, лишь бы не допустить к власти народных лидеров. Они додумались отменить выборы в Румынии, когда их начал выигрывать несистемный кандидат, попытались прокрутить "майдан" в Грузии, а теперь на полном серьезе рассуждают о возможности отменить результаты выборов и в Германии.Спойлер: сбитым летчикам европейской политики ничто уже не поможет — Борис Джонсон не даст соврать. Чем громче требует политик воевать с Россией, тем быстрее его сносит в небытие волна народного негодования. "Уж сколько их упало в эту бездну..."На сегодняшний момент отношения Европы и Трампа сложились по принципу "или она ведет его в загс (читай: на войну с Россией), или он ведет ее к прокурору", а это сулит некоторым европейским лидерам второй Нюрнберг потому, что их делишки за последние три года очень напоминают военные преступления и спонсирование терроризма.Про Нюрнберг, где американцы и русские судили немцев за их преступления, мы вспомнили совершенно не случайно. После того как Олаф Шольц стал ныть, что его не зовут на переговоры, во время которых Путин и Трамп собираются заключить "диктаторский мир", пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт ответила: "Выбирайте выражения, бундесканцлер. Единственное место, которое Германия заслужила на этих переговорах, — это скамья подсудимых".Мы прекрасно помним, как немецкие военные без стеснения обсуждали, как бы им исхитриться и вдарить по Крымскому мосту так, чтобы на них никто не подумал. Обгоревшие немецкие танки выставлены у нас в музеях. То есть, материалы дела на Шольца и ему подобных у нас давно собраны и разложены по папочкам, и второй Нюрнберг — это отнюдь не метафора.Однако шольцы приходят и уходят, а европейские народы остаются. С ними, с их новыми лидерами Россия всегда будет рада работать и дружить. Просто пора им избавиться от тех кровопийц, которые пытаются убивать русских руками украинцев.

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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