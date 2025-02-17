https://uz.sputniknews.ru/20250217/uzbekistan-rossiya-podgotovka-dni-kultury-rf-47991064.html
В Узбекистане начали подготовку к проведению Дней культуры России
В Узбекистане начали подготовку к проведению Дней культуры России
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы, связанные с тщательной подготовкой и организацией на высоком уровне Дней культуры РФ в 2025 году. 17.02.2025, Sputnik Узбекистан
2025-02-17T16:30+0500
2025-02-17T16:30+0500
2025-02-17T16:30+0500
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дни культуры
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.Узбекистан и Россия начали подготовку к проведению в республике Дней российской культуры в 2025 году, сообщает пресс-служба Минкульта республики.Руководство ведомства и представители посольства РФ в Узбекистане обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.Для справки: Дни культуры Узбекистана в России прошли в ноябре 2024-го. В свою очередь в РУз в 2023 году состоялся фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике было организовано около 40 мероприятий разного формата: концертов, спектаклей, мастер-классов, кинопоказов.
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узбекистан, россия, культура, дни культуры
узбекистан, россия, культура, дни культуры
В Узбекистане начали подготовку к проведению Дней культуры России
Стороны обсудили вопросы, связанные с тщательной подготовкой и организацией на высоком уровне Дней культуры РФ в 2025 году.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Узбекистан и Россия начали подготовку к проведению в республике Дней российской культуры в 2025 году, сообщает
пресс-служба Минкульта республики.
Руководство ведомства и представители посольства РФ в Узбекистане обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
"На встрече были обсуждены вопросы, связанные с тщательной подготовкой и организацией на высоком уровне Дней культуры России, которые пройдут в Узбекистане в 2025 году", — говорится в сообщении.
Для справки: Дни культуры Узбекистана в России прошли в ноябре 2024-го. В свою очередь в РУз в 2023 году состоялся фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике было организовано около 40 мероприятий разного формата: концертов, спектаклей, мастер-классов, кинопоказов.