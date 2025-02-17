https://uz.sputniknews.ru/20250217/uzbekistantsy-zakonoproyekty-predlojeniya-47986519.html
Узбекистанцы, внесшие предложения по законопроектам, смогут участвовать в их обсуждении
Узбекистанцы, внесшие предложения по законопроектам, смогут участвовать в их обсуждении
Sputnik Узбекистан
Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса: Будет внедрена система поощрений за наиболее рациональные и конструктивные предложения.
2025-02-17T11:00+0500
2025-02-17T11:00+0500
2025-02-17T11:00+0500
общество
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
граждане
законопроект
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Узбекистане граждане, которые внесли предложения по нормам законопроектов, смогут лично участвовать в их обсуждении. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Законодательной палаты Олий Мажлиса Гуломжон Самадов.Самадов добавил, что будет внедрена система поощрений за наиболее рациональные и конструктивные предложения.
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узбекистанцы законопроекты предложения обсуждение законодательная палата олий мажлиса
узбекистанцы законопроекты предложения обсуждение законодательная палата олий мажлиса
Узбекистанцы, внесшие предложения по законопроектам, смогут участвовать в их обсуждении
Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса: Будет внедрена система поощрений за наиболее рациональные и конструктивные предложения.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik
. В Узбекистане граждане, которые внесли предложения по нормам законопроектов, смогут лично участвовать в их обсуждении. Об этом сообщил
руководитель пресс-службы Законодательной палаты Олий Мажлиса Гуломжон Самадов.
"Ваше мнение важно для нас: теперь предложения будут регулярно рассматриваться ответственными комитетами. Участие автора в обсуждении каждого предложения будет обеспечено", — написал он в своем Telegram-канале.
Самадов добавил, что будет внедрена система поощрений за наиболее рациональные и конструктивные предложения.