https://uz.sputniknews.ru/20250217/uzbekistantsy-zakonoproyekty-predlojeniya-47986519.html

Узбекистанцы, внесшие предложения по законопроектам, смогут участвовать в их обсуждении

Узбекистанцы, внесшие предложения по законопроектам, смогут участвовать в их обсуждении

Sputnik Узбекистан

Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса: Будет внедрена система поощрений за наиболее рациональные и конструктивные предложения.

2025-02-17T11:00+0500

2025-02-17T11:00+0500

2025-02-17T11:00+0500

общество

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

граждане

законопроект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1d/42710906_0:226:2835:1821_1920x0_80_0_0_caeca377867fba4bde83aa463ef6043f.jpg

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Узбекистане граждане, которые внесли предложения по нормам законопроектов, смогут лично участвовать в их обсуждении. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Законодательной палаты Олий Мажлиса Гуломжон Самадов.Самадов добавил, что будет внедрена система поощрений за наиболее рациональные и конструктивные предложения.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанцы законопроекты предложения обсуждение законодательная палата олий мажлиса