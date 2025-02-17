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Военнослужащие РФ освободили Фиголевку в Харьковской области
Военнослужащие РФ освободили Фиголевку в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад"
2025-02-17T15:20+0500
2025-02-17T15:20+0500
2025-02-17T15:20+0500
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские бойцы освободили Фиголевку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Группировка также нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР. Потери ВСУ составили:Также уничтожены два склада боеприпасов.
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военнослужащие рф харьковская область
военнослужащие рф харьковская область
Военнослужащие РФ освободили Фиголевку в Харьковской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Российские бойцы освободили Фиголевку в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Группировка также нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР.
свыше 190 военнослужащих;
три бронетранспортера М113 производства США;
семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании.
Также уничтожены два склада боеприпасов.