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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250217/voennoslujaschie-rf-osvobodili-figolevku-v-xarkovskoy-oblasti-47990430.html
Военнослужащие РФ освободили Фиголевку в Харьковской области
Военнослужащие РФ освободили Фиголевку в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад"
2025-02-17T15:20+0500
2025-02-17T15:20+0500
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские бойцы освободили Фиголевку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Группировка также нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР. Потери ВСУ составили:Также уничтожены два склада боеприпасов.
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военнослужащие рф харьковская область
военнослужащие рф харьковская область

Военнослужащие РФ освободили Фиголевку в Харьковской области

15:20 17.02.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Контроль над населенным пунктом удалось установить в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российские бойцы освободили Фиголевку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Группировка также нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР.
Потери ВСУ составили:
свыше 190 военнослужащих;
три бронетранспортера М113 производства США;
семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании.
Также уничтожены два склада боеприпасов.
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