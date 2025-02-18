https://uz.sputniknews.ru/20250218/oae-vystavka-voorujeniy-idex-2025-48001525.html

В ОАЭ проходит крупнейшая выставка вооружений IDEX-2025 — фото

В ОАЭ проходит крупнейшая выставка вооружений IDEX-2025 — фото

Sputnik Узбекистан

Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира

2025-02-18T16:05+0500

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фотолента

оаэ

выставка

вооружение

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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля проходит выставка вооружений и военной техники IDEX-2025. Россия впервые демонстрирует за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", а также новые версии автоматов АК-12 и АК-15. Ростех на выставке IDEX-2025 в ОАЭ представляет противопожарный вертолет Ка-32А11М, который можно использовать при тушении возгораний в небоскребах.

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