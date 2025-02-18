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В ОАЭ проходит крупнейшая выставка вооружений IDEX-2025 — фото
В ОАЭ проходит крупнейшая выставка вооружений IDEX-2025 — фото
Sputnik Узбекистан
Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира
2025-02-18T16:05+0500
2025-02-18T16:05+0500
фотолента
оаэ
выставка
вооружение
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля проходит выставка вооружений и военной техники IDEX-2025. Россия впервые демонстрирует за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", а также новые версии автоматов АК-12 и АК-15. Ростех на выставке IDEX-2025 в ОАЭ представляет противопожарный вертолет Ка-32А11М, который можно использовать при тушении возгораний в небоскребах.
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оаэ выставка вооружение
оаэ выставка вооружение

В ОАЭ проходит крупнейшая выставка вооружений IDEX-2025 — фото

16:05 18.02.2025
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Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира.
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля проходит выставка вооружений и военной техники IDEX-2025. Россия впервые демонстрирует за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", а также новые версии автоматов АК-12 и АК-15.
Ростех на выставке IDEX-2025 в ОАЭ представляет противопожарный вертолет Ка-32А11М, который можно использовать при тушении возгораний в небоскребах.
© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке IDEX 2025

Посетители на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
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Посетители на выставке IDEX 2025

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025

Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
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Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Участник на выставке IDEX 2025

Участник на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
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Участник на выставке IDEX 2025

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке IDEX 2025

Посетители на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
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Посетители на выставке IDEX 2025

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Посетители на стенде концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025

Посетители на стенде концерна &quot;Калашников&quot; на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
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Посетители на стенде концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке IDEX 2025

Посетители на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
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Посетители на выставке IDEX 2025

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Посетитель у российского зенитного ракетного комплекса "Панцирь-СМД-Е" на выставке IDEX 2025

Посетитель у российского зенитного ракетного комплекса &quot;Панцирь-СМД-Е&quot; на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
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Посетитель у российского зенитного ракетного комплекса "Панцирь-СМД-Е" на выставке IDEX 2025

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX 2025

Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Перейти в фотобанк

Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX 2025

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке IDEX 2025

Посетители на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
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Посетители на выставке IDEX 2025

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке IDEX 2025

Посетители на выставке IDEX 2025 - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
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Посетители на выставке IDEX 2025

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