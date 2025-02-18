В ОАЭ проходит крупнейшая выставка вооружений IDEX-2025 — фото
Посетители на выставке IDEX 2025
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025
Участник на выставке IDEX 2025
Посетители на выставке IDEX 2025
Посетители на стенде концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025
Посетители на стенде концерна "Калашников" на выставке IDEX 2025
Посетители на выставке IDEX 2025
Посетитель у российского зенитного ракетного комплекса "Панцирь-СМД-Е" на выставке IDEX 2025
Посетитель у российского зенитного ракетного комплекса "Панцирь-СМД-Е" на выставке IDEX 2025
Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX 2025
Колесные броневые машины с усиленной противоминной защитой MRAP на выставке IDEX 2025
Посетители на выставке IDEX 2025
Посетители на выставке IDEX 2025