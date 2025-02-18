https://uz.sputniknews.ru/20250218/peregovory-o-mire-v-er-riyade-i-podgotovka-interventsii-v-parije-48001933.html

Переговоры о мире в Эр-Рияде и подготовка интервенции в Париже

Переговоры о мире в Эр-Рияде и подготовка интервенции в Париже

Sputnik Узбекистан

Новая администрация США осознала провал "украинского проекта", неизбежность дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Европейских сателлитов и украинскую прислугу Вашингтона по инерции несет в направлении эскалации боевых действий

2025-02-18T17:00+0500

2025-02-18T17:00+0500

2025-02-18T17:00+0500

колумнисты

в мире

россия

сша

сергей лавров

нато

пентагон

украина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41300711_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_47b339ee9dc688c3d2d9f373665a4a40.jpg

Десятки стран Западной Европы сегодня находятся на распутье – между длительным мирным сосуществованием с Россией и быстрым самоуничтожением в войне с первой ядерной державой мира. При этом "мятежные" Лондон и Париж более других рискуют оказаться "принужденными к миру" недипломатическими средствами Москвы.Представители России и США 18 февраля в Саудовской Аравии обсудят варианты урегулирования украинского конфликта, подготовку к саммиту Путина и Трампа в Саудовской Аравии, который может состояться до конца февраля. Из Москвы в Эр-Рияд вылетели министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц, спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Переговоры с тревогой воспринимают в ЕС и на Украине.Представители Киева не приглашены в Саудовскую Аравию. Однако Владимир Зеленский уже прилетел в Арабские Эмираты, якобы для обсуждения условий освобождения украинских пленных. Разумеется, узурпатор более всего обеспокоен бренностью собственного бытия. Американцы способны дистанционно подключить украинскую делегацию в ОАЭ для подготовки переговоров, от Эр-Рияда до Абу-Даби – 770 км.Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности прямо заявил, что Европе не место за столом переговоров. Обиженные европейцы обеспокоены "количеством американских уступок" России, и стремлением США объявить украинскую проблему решенной, оставив ЕС с тяжелыми последствиями.Европейские лидеры в Париже 17 февраля обсуждают кризисные меры реагирования: новые военные расходы, помощь киевскому режиму. Французский президент Эммануэль Макрон пригласил коллег из Германии, Британии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, и генсека НАТО Марка Рютте – для определения параметров немедленного "военного ответа". На сотни миллиардов долларов, включая 300 млрд долларов замороженных активов РФ.Берлин выступает категорически против демилитаризации Украины. Вопреки твердой позиции Москвы о недопустимости иностранного военного присутствия, Париж и Лондон настойчиво продвигают проект отправки на Украину европейских "миротворцев". Зеленский просит не менее 200 тысяч "штыков", ракеты, самолеты. Заметим, в Европе нет такого количества боеспособных войск.На обочине историиПосле значительного опустошения европейских арсеналов в пользу киевского режима (под давлением Вашингтона) новый глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля в Брюсселе заявил, что США будут стремиться к "прочному миру, сочетая силу союзников с реалистичной оценкой поля боя", и "возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичной целью". Действительно, странно: Вашингтон инициировал конфликт, привлек все военные ресурсы ЕС, а теперь намерен "нейтрализовать Украину". И ведет переговоры с суверенными странами – без учета позиций безоружного аморфного политического блока европейских вассалов.Лидеры ЕС в отчаянии. Неслучайно глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время выступления – в прямом эфире. Американский журнал Newsweek назвал встречу Трампа с Путиным в феврале "шокирующим ударом для Украины и Европы". Предложения России (декабря 2021 года) по формированию системы равной и неделимой безопасности по-прежнему "на столе", и в результате переговоров Трамп может "тихо выйти из НАТО".Как бы то ни было, Вашингтон намерен держать европейцев в курсе урегулирования украинского конфликта, не рассматривая их значимыми игроками. Неужели эти "игроки" всерьез рассчитывали победить крупнейшую ядерную державу, и поделить трофеи наравне с США? Агентство Bloomberg констатировало: "Трамп спешит заключить сделку с Путиным, оставляя Европу в пыли".Газета The Washington Post сообщила: "Европа, оттесненная США и Россией, стремится повлиять на переговоры по Украине". Однако, реальные возможности "брошенных детей" Вашингтона явно не соответствуют намерениям – "красные линии" ЕС и киевского режима практически полностью зависят от политической позиции, вооружения и финансирования США.Американский аналитический журнал The National Interest отметил: "По всем параметрам, кроме названия, война на Украине окончена, и дальнейшее расширение НАТО тоже", более того, "русские победили Украину, соответственно, Москва победила и НАТО", поэтому "унизительный мир предпочтительнее полного разгрома".Возможно, NI опережает события, и все же для РФ предпочтительнее полный разгром противника – во избежание рецидивов. Россия формирует позиции на переговорах по украинскому конфликту с учетом прежнего обмана со стороны Запада. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

переговоры эр-рияд сша россия