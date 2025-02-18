https://uz.sputniknews.ru/20250218/peregovory-predstaviteley-rossii-i-ssha-v-er-riyade-48002813.html
Пресс-подход Лаврова после переговоров в Эр-Рияде — видео
Пресс-подход Лаврова после переговоров в Эр-Рияде — видео
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел РФ подводит итоги встречи с делегацией США в Саудовской Аравии, посвященной обсуждению целого комплекса проблемных вопросов
2025-02-18T18:45+0500
2025-02-18T18:45+0500
2025-02-18T18:59+0500
прямая трансляция
переговоры
россия
сша
саудовская аравия
сергей лавров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/12/48015909_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56466858fe1105c2cc86396ef89be49a.jpg
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по окончании переговоров с США в Эр-Рияде рассказал о результатах встречи, которая находится в центре внимания мировых СМИ.Российскую сторону на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
россия
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/12/48015909_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5f4b9013ceb667db0745075b302077cb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
лавров пресс-подход переговоры эр-рияд
лавров пресс-подход переговоры эр-рияд
Пресс-подход Лаврова после переговоров в Эр-Рияде — видео
18:45 18.02.2025 (обновлено: 18:59 18.02.2025)
Министр иностранных дел РФ подвел итоги встречи с делегацией США в Саудовской Аравии, посвященной обсуждению целого комплекса проблемных вопросов.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по окончании переговоров с США в Эр-Рияде рассказал о результатах встречи, которая находится в центре внимания мировых СМИ.
Российскую сторону на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.