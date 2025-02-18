https://uz.sputniknews.ru/20250218/peregovory-predstaviteley-rossii-i-ssha-v-er-riyade-48002813.html

Пресс-подход Лаврова после переговоров в Эр-Рияде — видео

Пресс-подход Лаврова после переговоров в Эр-Рияде — видео

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел РФ подводит итоги встречи с делегацией США в Саудовской Аравии, посвященной обсуждению целого комплекса проблемных вопросов

2025-02-18T18:45+0500

2025-02-18T18:45+0500

2025-02-18T18:59+0500

прямая трансляция

переговоры

россия

сша

саудовская аравия

сергей лавров

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по окончании переговоров с США в Эр-Рияде рассказал о результатах встречи, которая находится в центре внимания мировых СМИ.Российскую сторону на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

россия

саудовская аравия

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